Test Absolute 56 Fly

An einem der kroatischen Standorte des Letzteren – in der Full-Service Baotic Marina, nur zehn Autominuten entfernt vom Flughafen Split und vor den Toren der idyllischen mittelalterlichen Stadt Trogir, hatten wir die Gelegenheit als eines der ersten Fachmagazine die imposante Yacht ausgiebig in der Praxis zu testen.

Zwei offizielle Händler der edlen italienischen Absolute Yachten – die Firma Levien Sails & Drive für Norddeutschland und die Firma Baotic Yachting für Süddeutschland und Österreich übernehmen den Service und den Vertrieb der Luxusyachten aus der modernen Werft in Piacenza in Italien.

Klar, dass sich das Fertigungsniveau auf dem von der Werft gewohnten Premium-Niveau befindet, unnötig zu erwähnen, dass die Yacht in Sachen Platz, Raumausnutzung und Komfortfeaturs alles das bietet, was anspruchsvolle Motorbootfahrer von einem Schiff dieser Art erwarten. Und auch die Fahrleistungen und die Fahreigenschaften konnten überzeugen. Und doch ist die 56 Fly nicht nur die kleinere 60iger oder aber eine größere 48er mit Fly.

Die Yacht liefert hohe Fahrleistungen und souveräne Fahreigenschaften

Mit der 56 Fly hat Anbsolut eine Yacht in einem gehobenen Marktsegment platziert, die neben der Großzügigkeit und dem Komfort immer noch eine gute Beherschbarkeit auch von kleiner Crew, eine natürlich nicht mehr kompakte, aber übersichtliche Größe und dabei eine beeindruckende Funktionalität und Souveränität zeigt, die es auch nicht so versierten Skippern und Skipperinnen erlaubt, sich schnell mit dem Handling und dem Umgang der Yacht vertraut zu machen. Dass es einem an Bord an nichts fehlt, dafür steht schon der Name der Werft.

Großzügig: Pantry und Salon

Die Bewegungsfreiheit zieht sich zudem wie ein roter Faden durch den gesamten Innenraum, der durch Schiebetüren mit dem Cockpit verbunden ist und durch große Fenster für einen schönen Ausblick am Morgen ergänzt wird, wobei viel natürliches Licht in die Kabinen fällt. Natürlich gibt es zahlreiche Stauräume, die den Komfort im Schlafbereich und im Wohnbereich, der selbstverständlich auch eine moderne Küche enthält, verbessern.