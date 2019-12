Test SARGO 31 Explorer

Sargo-Boote, noch bis Mitte 2014 unter der Apostrophierung „Minor“ rangierend, wurde gegründet vom inzwischen legendären Edy Sarin. Heute, in dritter Generation, immer noch ein reinrassiges Familienunternehmen, repräsentiert es nach eigener Aussage eine völlig neue Bootsklasse, nämlich das sogenannte „All-Season-Boat“, ein Schiffstyp, das keine Saison kennt. Dafür spricht auch dessen Heimat, Kokkola in der Region Ostrobothnia am Bottnischen Meerbusen, dort, wo sich die warmen Monate des Jahres auf kaum mehr als deren vier summieren, die Boote jedoch mitunter zwölf im Wasser liegen. Und dafür braucht’s halt diese besondere Art von Boot, tief verwurzelt in einer starken Tradition und schon zuweilen fast arktischen Umgebung.

Design, Konzept, Verarbeitung

Den Vertrieb und den Service der Boote in Deutschland teilen sich zwei renommierte und alteingesessene Betriebe an Nord- und Ostsee. Während Frank van Delden von der Firma Harle Yachtbau aus Esens in Ostfriesland über Jahrzehnte DER Importeur der Marke in Deutschland war und immer noch ist, erhält er seit gut einem Jahr Verstärkung an der Ostseeküste von Mittelmann`s Werft aus Kappeln an der Schlei.

Und so sehen sich die Macher von Sargo selbst: Stil ist etwas, das niemals aus der Mode kommt. Und Sargo steht für stilvolles, funktionierendes Design, entwickelt im Laufe von Jahrzehnten. Daraus resultierend die Erkenntnis, dass Form immer der Funktion folgt, und nicht umgekehrt, einhergehend mit höchster Qualität . Der Kabinenaufbau und das Cockpit dieser Sargo spiegeln unverkennbar skandinavisches Flair wider, bewährte Ergonomie und eine Vielzahl praktischer Einzelheiten, im ersten Moment oftmals gar nicht so zu bemerken. Darunter fällt unter anderem die Salon-, Decks- und Badeplattform-Ebene auf einem Level, ohne Stolperfallen, willkommen bei problematischen Wasserverhältnissen. Je intensiver sich der Betrachter auf Details an Bord einlässt, umso mehr wird die Funktionalität dieses Schiffes deutlich, dessen Interieur nicht nur schön anzusehen ist, es soll auch sinnvollem Nutzen, Langlebigkeit und komfortablem Bootsleben gerecht werden. „Sargo-Style“ durch und durch.