Test Vedette Salon Traveller 12.30

Hinzu kommt, dass Werftchef van Veen auf ein Mitarbeiterteam zurückgreifen kann, die den Yachtbau – wenn man so will – „leben“, stets ein offenes Ohr für die (Extra-) Wünsche künftiger Eigner haben, in der Lage sind, deren Vorstellungen auch zu realisieren. Dies alles spiegelt sich eindrucksvoll wider in diesem Protagonisten, was quasi zur Entwicklung eines neuen Schiffstyps geführt hat, dabei niemals aus den Augen lassend sieben Basisgrundsätze: Herausragende Fahreigenschaften; außergewöhnliches Design und Bauqualität; hochwertigste Konservierung und Lackierung; luxuriöses, dennoch praxisorientiertes Interieur; aktuellste Technik und Installation; maßgeschneiderte, personifizierte Ausführung; exzellentes Preis- Leistungsverhältnis.

Design, Konzept, Verarbeitung

Klare Linien, modernes Design dominieren unter Deck im Salon.

Im Gegensatz zu diversen Vorgänger- bzw. Schwestermodellen, ebenfalls basierend auf gleicher Rumpfabmessung, kommt beim Testschiff ein besonders geräumigerer Salon zum Tragen, die so gut wie vollständige Verlängerung des Daches über das komplette Cockpit, flankiert von zwei Laufbereichen, nach achtern bestens abgesichert durch eine geschlossene Bauweise, die in dieser Darstellung durchaus als bemerkenswert angesehen werden darf. Damit einhergehend stellt sich auch die Heckpartie bzw. der Spiegel in seiner rechtwinkeligen Konfiguration zur Badeplattform mit dem backbordseitigen Schanzkleid-Durchgang und schwerer Verriegelung völlig verändert dar, als von traditionell herkömmlichen „Vedetten“ gewohnt.