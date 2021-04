„The Absolute Prisma“: Absolute 60 FLY

So nimmt die Eignerkabine der 60 FLY die gesamte Breite des Bootes ein und befindet sich am Bug in einem abgetrennten Bereich auf einer mittleren Ebene zwischen Haupt- und Unterdeck. Sie soll absoluten Komfort mit größtmöglicher Privatsphäre kombinieren. Zu den Highlights gehören hier außerdem ein begehbarer Kleiderschrank sowie breite Seitenfenster für eine beeindruckende Aussicht.

Der Presse wird die 60 FLY nach aktuellem Planungsstand im Juni in Italien, der Öffentlichkeit während des Cannes Yachting Festivals im September vorgestellt werden. Sie biete „neue bahnbrechende Designelemente“ und „revolutionäre Lösungen“, kündigte Absolute Yachts das 61-Fuß-Motorboot an.

© Absolute Yachts

© Absolute Yachts

© Absolute Yachts

Um ein vielseitiges Leben an Bord zu ermöglichen, werden an Bord der Yacht an mehreren Stellen modulare Möbel eingesetzt, die an die jeweilige Nutzung angepasst werden können. Die achterliche Cockpitterrasse etwa ist sogar gänzlich frei von festen Möbelelementen.

© Absolute Yachts

Die Steuerstände auf der Flybridge und dem Hauptdeck sind mit doppelten ergonomischen Pilotensitzen ausgestattet. Die breite Windschutzscheibe soll eine ungehinderte Sicht bieten.