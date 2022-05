Think Bigger: Axopar 45 XC Cross Cabin

Variabilität und Vielseitigkeit

Eines der Highlights an Bord, konstruktiv spannend, multifunktional und wirklich neu im Sportbootbereich ist die Anordnung von zwei Schiebetüren – vorne und hinten – auf jeweils einer Seite des Deckshauses. Zur Standardausstattung der Axopar 45 XC Cross Cabin gehören Merkmale wie die beiden vorderen Flügeltüren, die eine nahtlose Verbindung mit dem Außenbereich herstellen, sowie eine verstellbare Wetbar und ein Tisch in der Kabine, die eine flexiblere Raumnutzung ermöglichen. Die Eigner können die beiden elektrischen Schiebedächer aus Segeltuch und die Doppelschiebetüren öffnen, um die Meeresbrise und die wärmenden Sonnenstrahlen hereinzulassen. Alternativ können sie die Türen und Dächer schließen, um sich im Schatten zu entspannen und so vor den Elementen geschützt zu sein.

Die mittschiffs gelegenen Balkone ermöglichen ein bequemes Ein- und Aussteigen, schaffen mehr Platz und lassen sich in einen geselligen Sitzbereich verwandeln, der mit der Kabine verbunden ist. Die Kombination aus Kabine und Balkonen macht die 45 XC zu einem der vielseitigsten und geselligsten Boote auf dem Markt.

Optionale Ausstattungsmerkmale tragen noch mehr dazu bei, ein Erlebnis für Eigner zu schaffen, die eine abenteuerliche Freizeitgestaltung und hervorragenden Komfort suchen.

Die Wetbar in der Kabine mit Kühlschrank, Spüle, Staufach und optionalem Kochfeld lädt zum Verweilen beim Mittagessen und zum Aperitif bei Sonnenuntergang ein, während die elektrisch klappbare vordere Ankerwinde für ein elegantes und aufgeräumtes Erscheinungsbild an Deck sorgt. Wer sich für eine Achterkabine entscheidet, wacht dank eines Panoramafensters mit Postkartenblick auf. Sie können auch von einem Kleiderschrank oder einer optionalen zweiten Toilette profitieren. Schließlich reduziert der optionale Gyro-Stabilisator die Rollbewegungen des Bootes, was den Komfort an Bord erheblich verbessert, und die optionale emissionsfreie Powerbank ermöglicht eine breitere Nutzung der Elektronik.

Fünf verschiedene Modelle

Der Axopar 45 ist die bisher umfangreichste Modellflotte des Unternehmens und wird in 5 Versionen erhältlich sein: Axopar 45 Spyder (S) / Axopar 45 T-Top (TT) / Axopar 45 Sun-Top (ST) – Markteinführung beim Cannes Yachting Festival 2022 / Axopar 45 Cross Top (CT) / Axopar 45 Cross Cabin (XC). Das später auch Brabus-Editionen verfügbar sein werden, dürfte so gut wie sicher sein.

www.axopar.com

www.bootepolch.de

www.nautic-yachting.com

Länge: 13.7m

Breite: 4.2m

Tiefgang: 1m

Gewicht (ca. inkl. Mot.): 7000kg

Kraftstoffkapazität: 1200 l

Frischwasser: 250-300 l

Schmutzwasser: 120 l

Geschwindigkeit (ca.): + 50 Knoten

Außenbordmotoren: 3 x 300 PS