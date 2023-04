TYDE und BMW kündigen emissionsfreie Luxusyacht an

Bei diesem neuartigen Konzept nutzt BMW vorhandene Technologien und Kenntnisse, um eine integrierte Lösung für nachhaltige Premium-Mobilität zu schaffen – mit einem zukunftsweisenden Design und einem lokal emissionsfreien Antriebssystem. Mit der Markteinführung von THE ICON wird die langjährige Erfahrung der Marke BMW i im Bereich der Elektromobilität mit der ausgewiesenen Expertise des Yachtbauers TYDE kombiniert.

Viel ist noch nicht bekannt, aber eines ist bereits klar: Mit THE ICON präsentieren der Automobilhersteller BMW und TYDE ein neues Fahrzeug für emissionsfreie Mobilität auf dem Wasser.

TYDE-Mitbegründer Christoph Ballin ist in der maritimen Branche bestens bekannt: Als Gründer und langjähriger CEO des Elektromobilitäts-Marktführers Torqeedo hat er die Elektromobilität auf dem Wasser entscheidend mitgestaltet. Sein Partner bei der Gründung und Führung von TYDE, Tobias Hoffritz, ist ein langjähriger Partner von BMW für Technologie- und Innovationsprojekte. Das Unternehmen hat seinen Sitz am Starnberger See bei München.

“Derzeit gibt es bereits einige Ansätze, Luxus und Nachhaltigkeit auf dem Wasser zu vereinen. THE ICON geht aber noch einen Schritt weiter: Neben dem klimafreundlichen Antrieb bietet THE ICON eine Fülle von wegweisenden Innovationen, die geeignet sind, nachhaltige Mobilität im High-End-Segment zu etablieren und eine neue Erlebnisqualität zu schaffen.”

“Der Luxusmarkt ist ein wichtiger Bezugspunkt für andere Yachtsegmente. Zudem können hier zunächst komplexe und aufwändige Lösungen zum Einsatz kommen, bevor die Elektromobilität in den nächsten Jahren in großen Stückzahlen zum Mainstream wird.

Wertvolle Zeit auf dem Wasser, im Einklang mit den eigenen Werten und mit Verantwortung für künftige Generationen – diesen zeitgemäßen Luxus will TYDE bieten und wird bei der Vorstellung von THE ICON auf den Internationalen Filmfestspielen in Cannes zeigen, wie dieser aussehen soll.

Noch hüllt sich die Werft zu näheren Details der Yacht in Schweigen. Erste Details der beiden einzigen bisher veröffentlichten Bilder geben eventuell Hinweise auf einen Katamaran, der zumindest einen Teil seiner Energie über Solarpaneele erzeugt. Interessenten und Neugierige müssen sich daher noch etwas gedulden. Die Weltpremiere ist aber bereits für den 17. Mai geplant; THE ICON wird von BMW und TYDE während der gesamten Dauer des Festivals (17. bis 27. Mai) im Vieux Port in Cannes präsentiert und vorgeführt.

www.tyde.one