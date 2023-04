Die SLX 280 Outboard von Sea Ray ist mit zehn Metern Länge die größte Yacht der Serie. Foto: Sea Ray

Die Attribute des neuen preisgekrönten Designs der Sea Ray SLX 260 wurden natürlich auch auf das neue Modell adaptiert (siehe Test mit Mercury Verado V10-350 im MotorBoot Magazin 02/2023). So habe man das Cockpit gegenüber der SLX 260 in Sachen Funktionalität und Platz nochmals optimiert, etwa mit tieferen Sitzen und nahtlosen Stauräumen wie dem Cockpit-Bodenfach für die Ausrüstung.

Der U-förmige Sitzbereich ist im Lounge-Stil mit klappbaren Armlehnen gestaltet. Der sportliche Power Tower kann elektrisch höhenverstellt werden und verfügt über einen ausziehbaren Sonnenschutz. Am Heckspiegel ist Platz für Sonnenliege mit integrierter Kühlbox und einem großen Fach zum Verstauen von Wasserspielzeug.

Zwillings-V8-Außenborder

Angetrieben wird die SLX 280 Outboard von zwei Mercury 250 Verado-V8 Motoren mit Joystick-Steuerung, integrierter SmartCraft-Technologie und DTS-Steuerung. Für müheloses Fahren umfasst der Steuerstand ein Dual Digital Dash mit serienmäßigen 9-Zoll-Simrad-Touchscreen-Displays, Mercury Marine-Motordaten, Active Trim-Steuerung und -Überwachung, digitale CZone-Umschaltung und Fusion-Stereoanlage. Die SLX 280 Outboard ist derzeit erst in Nordamerika verfügbar. Die Verfügbarkeit in Europa dürfte erst im kommenden Jahr gegeben sein.