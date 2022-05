Der Aufbau des Salons Comfort Line ist formschön mit großen Fenstern und einem sogenannten „Balance-Dach“. Dieses Balance-dach bietet völlige Freiheit bei der Fensteranordnung, sodass auch verklebte Fenster möglich sind. Die sehr steife Konstruktion ist selbsttragend, was auch positiv zur Geräuschreduzierung beiträgt. Die tragenden Hecksäulen auf beiden Seiten, sind groß genug, um den Lufteinlass des Motors zu gewährleisten.

Der Vedette Salon Comfort Line wurden zudem innovative Elemente hinzugefügt, wieden elektrisch vom Fahrstand aus legbaren Vedette-Mast auf dem Salondach. Alle Elemente, die ihren Platz am Mast benötigen, sind in den Mast integriert, wie z. B. WIFI-Antenne, Kameras, Navigation, Beleuchtung usw. Dank eines intelligenten Designs der Plicht-Abdeckung kann der Mast einfach abgesenkt werden. Ebenfalls neu sind die Lufteinlässe, erkennbar am Vedette-Logo. Die Edelstahl-Logos sind als Lufteinlass für den Maschinenraum gedacht. Ab der 11.30 Comfort Line sind auch die Tankdeckel darin integriert.

Semi-Custom-Built

Als semi-custom-built Konzept ist natürlich die Ausstattung nach Kundenwunsch möglich. Auf Wunsch des Eigners wird daher die erste Vedette Salon Comfort Line (Typ 11.30) mit einem Mittelsteuerstand ausgestattet. Das Armaturenbrett wurde speziell für dieses Schiff von Vedette entwickelt und ist sehr robust und ansprechend. Alle funktionalen Elemente wurden in einem sehr modernen, zeitgemäßen Look integriert. Das Ergebnis ist ein robustes, ansprechendes Armaturenbrett, das auch auf der Backbord- und Steuerbordseite verwendet werden kann.