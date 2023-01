Veer X13- cooles Einsteigerboot mit E-Antrieb auf der boot Düsseldorf

Zahlreiche weitere Features und ein umfangreiches Zubehörangebot wie z.B. eine praktische Ankerstange, die durch eine Aussparung im Bug simpel in flachen Gewässern in den Grund gebohrt werden kann, vervollständigen das pfiffige Boot.

Mit nur 3,9 Metern Länge und einem Leergewicht von ca. 170 kg ist das Boot, das im Rotationsformverfahren aus Polyethylen gefertigt ist, und damit nahezu unverwüstlich sein dürfte, besonders kompakt, leicht und somit sehr gut zu handhaben. Platz an Bord ist für zwei Personen plus Ausstattung z.B. zum Fischen. Im Doppelboden sind große, verschließbare Staufächer eingelassen, auf dem Vorschiff gibts eine Plattform, von der aus perfekt geangelt werden kann.

Der neue, elektrische Mercury Avator 7.5e eigenet sich ideal als Antrieb für das leichte Boot.

Angetrieben wird das Boot z.B. mit dem neuen Mercury Avator 7.5e -Elektroaußenborder oder alternativ mit einem Mercury-Verbrennungs-Motor bis 9.9 PS. Das Boot ist in den Farben Grau und „Seafoam“ – was am ehesten einem hellen türkis entspricht verfügbar.

Vorne gibts eine Möglichkeit leichtes Gepäck zu laschen. (Foto: C.Schneider) Die vordere Plattform kann entnommen werden, darunter gibts Stauraum. (Foto: C. Schneider)

Inklusive eines verzinkten Trailers und eines Mercury Außenborders mit 9.9 PS wird das Boot in den USA für einen Preis ab knapp 12.000,- USD angeboten. In Europa soll der Verkaufspreis ersten Infos eines Veer-Offiziellen bei ca. 15.000,-€ liegen und ab dem Frühjahr bis Sommer verfügbar sein. Wer mehr wissen will, findet das pfiffige Boot noch bis zum 29. Januar auf der Messe boot Düsseldorf am Stand von Mercury Marine in Halle 3 / B89.1-89.2 auf oder unter www.veerboats.com