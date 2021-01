Verkaufs-Plattform von Eignern für Eigner

Dabei wird garantiert, dass alle angebotenen Yachten nur von ihren privaten Eignern genutzt und nicht als Charterschiffe in den zum Firmenverbund gehörende Flotten von The Moorings und Sunsail eingesetzt wurden. „Wir haben mit dem neuen Portal eine exklusive Gebrauchtbootbörse für Leopard-Eigner und Neubesitzer geschaffen, die in dieser Form bisher einmalig ist“, betont Cyril Lelièvre, Leopard Brokerage Manager für den europäischen Markt. Derzeit sind bereits 100 Yachten im Angebot, rund ein Viertel davon sind Power-Katamarane.

www.leopardcatamaransbrokerage.com/de