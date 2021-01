Wassersport total: Axopar X Jobe Revolve und Revolve XXII Range

Die Axopar x Jobe Revolve und das Flaggschiff, die Revolve XXII, basieren auf der brandneuen Axopar 22 Spyder und sind das Ergebnis einer langjährigen, intensiven Zusammenarbeit zwischen Axopar und Jobe in Sachen Design und Fertigung. Die Partnerschaft soll ein Maximum an Spaß auf dem Wasser garantieren.

Wassersport total

Agiles Handling und Leistung, Seetüchtigkeit, Sicherheit und Komfort an Bord, sowie ein sportlicher „Thrill“ beim Fahren standen bei der Entwicklung des Bootes im Pflichtenheft. Das Boot ist mit zahlreichen Funktionalitäten, Optionen und alternativen Layouts kombiniert, die lt. Hersteller alle darauf abzielen, einer breiten Palette von Kunden und deren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ob Zugsport-Equipment, SUP-Board, eine im Vorschiff einzuhängende Hängematte oder ein Aquascooter- das Zunehör findet auf der Axopar Jobe Revolve seinen extra dafür vorgesehenen Platz und garantiert so jede Menge Spaß in Fahrt, am Strand oder vor Anker.