Neuheiten 2023

Der neueste FX Cruiser SVHO ist serienmäßig in Feuerrot mit schwarzen Details erhältlich. Außerdem gibt es ihn in den Farben der Limited Edition für ein echtes Stil-Statement auf dem Wasser. Die trendige Farbgebung in Carbon und Mint, frische Grafiken und eine hochwertige Lackierung machen diese exklusive Edition zu einem besonderen Hingucker, so der Hersteller. Außerdem ist die limitierte Version serienmäßig mit bündig montierten, aufklappbaren Klampen ausgestattet, die ein schnelles und einfaches Festmachen an einem Steg oder einem Anleger ermöglichen.

Yamaha WaveRunner FX Cruiser SVHO

Der FX SVHO wurde ebenfalls aufgewertet und verfügt jetzt über ein integriertes Audiosystem, das im Fußraum untergebracht ist. Es ist wasserdicht und stoßfest, bietet Bluetooth und ist mit dem 7 Zoll großen Farb-Touchscreen Connext® verlinkt.So lässt sich die Lieblingsmusik hören oder das Restaurant am Ufer anrufen, um einen Tisch für das Mittagessen zu reservieren.