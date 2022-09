Die spanische Werft De Antonio hat die Weltpremiere des neuen Modells 36 Open während des Festivals von Cannes präsentiert. Das Boot wurde von der Fachpresse als Kandidat für den Preis "European Power Boat of the Year 2023" nominiert. Die Redaktion von MotorBootOnline und des MotorBoot Magazins war an Bord.

Foto: De Antonio Yachts Mit zwei Kabinen und einem Bad ist die neue D36 ähnlich ausgestattet wie ihre größeren Schwestern D42 und D50, weist aber lt. Werft zahlreiche Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgängermodell, der D34, auf. Dieses neue Modell repräsentiert eine neue Generation von Booten in Bezug auf Design, Leistung und Kraftstoffverbrauch, so die Werft in einer Pressemitteilung. Diese verbesserte Version ist mit neuen Navigations- und Innovationsfunktionen ausgestattet, die bereits in den Spitzenmodellen der Reihe eingesetzt werden. So verfügt das Boot z.B. über die neueste Generation der Simrad Command Software, mit der alle Funktionen und Parameter der Yacht über die Simrad-MFDs im Dashboard überwacht und direkt gesteuert werden können.

Sportliche Linien, variabel zu konfigurieren, Außenborder im Schacht Die Außenlinien unterstreichen den modernen und sportlichen Charakter der Marke, während besonderes Augenmerk auf die Entwicklung eines leistungsfähigen Stufenrumpfes gelegt wurde, der eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Knoten ermöglichen soll. Die innovative D36 Open ist die Weiterentwicklung des Erfolgsmodells D34, ist aber etwas länger, verfügt über eine Wetbar an Deck und eine kleine Heckgarage für einen Tender. Die Innenräume sind vielseitig und geräumig und verfügen über ein LED-Beleuchtungssystem, das verschiedene Lichtstimmungen erzeugen kann.

Fotos: De Antonio Yachts Das Layout an Deck entspricht dem klassischen Walkaround. Durch die Wahl von Soft- oder Hardtop sowie hoher oder niedriger Windschutzscheibe und weitere Optionen ist eine Konfiguration verschiedener Versionen möglich. Typisch für die De Antonio Luxury-Tender ist die Motorisierung mit leistungsstarken Mercury-Außenbordern, die in einem Schacht unter der achteren Sonnenliege versteckt und gut gedämmt für ordentlich Vortrieb sorgen, und im hochgetrimmten Zustand auch das Anlaufen flacher Ankerbuchten ermöglichen. Fotos: De Antonio Yachts Den Bau von 60 Einheiten des neuen Modells plant die spanische Werft, die in diesem Jahr ihr zehn-jähriges Bestehen feiert, innerhalb der nächsten zwei Jahre. Die Werft aus Barcelona bietet derzeit eine Modellreihe von Sportbooten und Luxustendern in den Größen 28, 36, 42 und 50 Fuß an. „Markenzeichen“ sind das klare, gradlinige und funktionale Design und der Antrieb durch geschickt integrierte und verdeckte Außenbordmotoren.