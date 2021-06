Weltweit stärkster E-Außenborder angekündigt

Mit dem E-Motion 180E Package soll ein Komplettpaket bestehend aus dem 650 Volt Hochspannungs-Elektro Motor, einem 60 KWh Lithium Batterie-Paket einem 220 Volt Ladegerät sowie dem Fahrhebel und dem Kontroll-Paneel angeboten werden. Aufgeladen werden können die Batterien laut den Unternehmensangaben dann über Nacht an einem 220 Volt-Anschluss z.B. in einer Marina. Je nach Boot, Zuladung und Wetter wird eine theoretische Reichweite von bis zu ca. 110 Kilometern (70 Meilen) bei einer Marschgeschwindigkeit von bis zu ca. 32 km/h (20 mp/h) oder aber 3,5 Std. Fahrtdauer angegeben. Der Hersteller verspricht eine Zwei-Jahres Garantie auf den Motor.

Vision Marine ist kein Neuling auf dem Gebiet der marinen E-Antriebe. Das Unternehmen betreibt einen Vermietungsbetrieb in Newport Beach, Kalifornien und nutzte diesen Standort, um alle bereits verfügbaren elektrischen Technologien zu testen, um zu sehen, wie sie verbessert werden können. In der Vergangenheit wurde auch mit BMW und Torqeedo zusammengearbeitet und es wurden Förderungen und Zuschüsse eingeworben, die es ermöglichten, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das Unternehmen sammelte auch bereits Erfahrungen in der Formular E im Straßenrennsport.