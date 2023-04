“Kinda” ist die zweite Superyacht des italienischen Herstellers Tankoa mit Hybridantrieb. Bild: Tankoa

Eine größer als die andere: das Geschäft mit den Superyachten floriert, Luxusschiffe finden weiter reißenden Absatz. Die riesigen Luxusyachten mit ihrem enormen Energiebedarf geraten zunehmend ins Visier von Umweltaktivisten – und so reagiert die Branche mit Antriebs-Alternativen.

Zweiter 50-Meter-Hybride

So setzt der italienische Yacht-Bauer Tankoa auf einen Hybridantrieb, der 2019 in Zusammenarbeit mit MAN und Siemens entwickelt wurde: Zwei Schiffe der 50-Meter-Klasse – die „Bintador“ und nun die „Kinda“ – sind zusätzlich zu den zwei MTU-Dieselgeneratoren mit je 895 kW mit zwei 300 kW starken Elektromotoren ausgestattet, die von zwei 250 kW Generatoren mit variabler Drehzahl gespeist werden.

Die Vorteile: Im Batteriemodus und im dieselelektrischen Modus ist die Yacht nahezu geräuschlos. So entfallen laut Tankoa beim Ankern Lärm und Emissionen von den Generatoren.