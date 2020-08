X-33C – der rote Baron

Die hochwertigen Segelyachten (hier eine XP 44) der dänischen Werft sind seit vier Jahrzehnten bei Fahrten- und Regattaseglern für ihre Qualität und Leistungsfähigkeit bekannt. Foto: X-Yachts

X-Yachts CEO Kræn Brinck Nielsen erklärt: „ Unser Eigentümer, Ib Kunøe, und ich diskutierten darüber, was X-Yachts in das 5. Jahrzehnt bringen könnte, und wir erkannten schnell, dass die Einführung eines komfortablen, einfach zu bedienenden Motorbootes auf dem Markt eine sehr interessante, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe sein würde.”

Schwedisches Design und Know-How

Die schwedische HOC 33P diente als Basis für die neue X-33 C

Ende 2019 übernahm X-Yachts daher die schwedische Werft und Marke HOC-Yacht. Hier hatte eine noch junge Motorboot-Werft auf der Insel Gotland auf Basis des ebenfalls noch jungen, in Schweden entwickelten Petestep-Rumpf-Designs bereits einige Yachten gebaut, die durch ihre klaren nordischen Linien, exzellente Fahreigenschaften und eines in Kooperation mit Navigations-Elektronik Hersteller Navico (Simrad, B&G, Lowrance) entwickelten Smart-Boat Bedienkonzeptes all die Voraussetzungen mitbrachte, um in der Weiterentwicklung die Werte und Traditionen einer echten X-Yacht zu verkörpern.