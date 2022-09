Die neue X-Shore 1 ist zudem als offener Tender oder als alternativ als Overnighter mit vorderer Schlupfkajüte verfügbar. Angetrieben wird auch die X-Shore 1 von einem 125 kW E-Motor mit Wellenantrieb und soll damit Geschwindigkeiten von bis zu 30 Knoten (ca. 56 km/h) erreichen. Bei einer konstanten Reisegeschwindigkeit von 20 Knoten (ca. 37 km/h) sollen Reichweiten von bis zu 50 nautische Meilen (ca. 90 km) möglich sein, deutlich mehr sind in energiesparender Verdrängerfahrt machbar. Das Aufladen der Batterien übernimmt ein Schnellladegerät, das in ca. 50 Minuten für eine ca. 80-prozentige Aufladung der Akkus sorgt.

Nach der Eelex8000 präsentieren die Schweden ein zweites Modell, das zumindest was die offiziellen Daten angeht, ebenso geeignet sein könnte, den Markt der Boote mit Elektro-Antrieb ordentlich aufzumischen, da es preislich attraktiv ist und hinsichtlich der Kerndaten auf eine gute, praxisgerechte Nutzbarkeit als Daycruiser oder Weekender schließen lässt. Schon das größere Modell glänzt mit einer ausgezeichneten Fahrperformance bei gleichzeitig vergleichbar hohen Reichweiten.

Erhältlich sein wird das Boot in drei Ausführungen: Utility, Performance und Premium ab einem Preis von 99.000 € zzgl. MwSt. Die Auslieferung beginnt ab dem zweiten Quartal 2023 auf allen Märkten.

Einen ausführlichen Test der X-Shore Eelex 800 lesen Sie in der Ausgabe 11 des MotorBoot Magazins ab dem 19. Oktober am Kiosk oder in unserem Shop.

https://xshore.com/xshore-1/