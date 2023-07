XO-Boats mit Diesel-Power

Davon konnte sich die Redaktion des MotorBoot Magazins selbst überzeugen: Im Fahrtest punktete die EXPLR 9 in der Kombination mit dem 300 PS starken Cox CXO 300 mit V8-typischem seidenweichen Lauf und überzeugendem Antritt und Durchzug bei geringen Verbrauchswerten. So liegt der Verbrauch bei einer Drehzahl von 3400 U/min und einer gefahrenen Marsch-Geschwindigkeit von über 32 Knoten (ca. 60 km/h) bei unter 1,5 L/nM ( 0,8 L/km).

Die EXPLR-Serie von XO Boats bietet durch die Kombination eines militärtauglichen Deep-V-Aluminiumrumpfes mit einem markanten skandinavischen Design eine außergewöhnliche Seetüchtigkeit, die für Steifigkeit, Haltbarkeit und hervorragende Fahreigenschaften sorgt. Der Dieselaußenborder des britischen Herstellers Cox, der CXO300 ist zunächst für das Modell EXPLR 9 erhältlich und bietet den Komfort eines Hochleistungsaußenborders mit der Stärke und Effizienz eines Dieselmotors, so der Hersteller.

Mit ihrem reduzierten Kraftstoffverbrauch, den verlängerten Wartungsintervallen und der großen Auswahl an zugelassenen Kraftstoffen ist die EXPLR 9 mit CXO300-Antrieb zudem ein Boot für Abenteurer, die nachhaltig in alle Ecken der Welt reisen wollen. Die CXO300-Ausrüstung wird im XO-Werk für die XO EXPLR 9 vorgerüstet.

Der in Schweden ansässige Cox Marine-Vertriebspartner Diesel Power, zu dessen Gebiet auch Deutschland gehört, war maßgeblich an der Entwicklung dieser Beziehung beteiligt. „Kunden können jetzt mit ihrem neuen XO-Boot einen Cox Marine-Außenbordmotor kaufen können, was jeden Schritt viel einfacher macht”, sagte Mats Hallberg, Export Sales Manager, Diesel Power AB.