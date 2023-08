Yamaha WaveRunner Updates für 2024

Marine Director bei Yamaha Motor Europe, Fabrice Lacoume betont: „Die Markteinführung der neuen WaveRunner® ist ein bedeutender Meilenstein im Zuge des Engagements von Yamaha Motor für Innovation und Spitzenleistungen in der Bootsindustrie. Mit ihrem unverfälschten Design, ihrer unvergleichlichen Leistung und ihren neuen, hochentwickelten Funktionen verkörpert die WaveRunner®-Reihe den Abenteuergeist und verschiebt die Grenzen dessen, was auf dem Wasser möglich ist. Wir freuen uns darauf, das herausragende WaveRunner® Modellangebot für 2024 zu enthüllen und noch mehr Fahrern die Möglichkeit für neue unvergessliche Erlebnisse zu bieten.“

Die WaveRunner®-Palette gliedert sich in verschiedene Segmente, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Bleibt unangetastet: Der erfolgreiche und sportliche SuperJet. (Foto: Yamaha-Motor)

Recreation:

Die Recreation-Reihe eignet sich perfekt für entspannte Tage am Strand oder auf dem See. Der JetBlaster® wurde mit einem neuen Look ausgestattet und bietet verbesserte Features wie eine optimierte elektrische Trimmung, RiDE®-Technologie für besseres Handling und den leistungsstarken TR-1®-Motor.

Da geht was: Mehr Leistung und eine neue Position zum Abstützen der Füße ermöglicht Tricks und Stunts. (Foto: Yamaha-Motor)

Innovationen und Technologie:

Der neue Hochleistungsmotor (HO) steht im Mittelpunkt der WaveRunner®-Reihe und sorgt für satte Leistung und hohe Spitzengeschwindigkeiten. Zudem sind Upgrades für das Connext® Touchscreen vorhanden, das nahtlosen Zugriff auf Navigations- und Unterhaltungssysteme ermöglicht.

Power und jede Menge Wassersport-Spaß: Yamaha WaveRunner. (Foto: Yamaha-Motor)

Das preisgekrönte RiDE® Dual Throttle Control System bleibt ein zentrales Feature für alle Modelle, außer dem SuperJet®. Dieses System gewährleistet eine einfache Steuerung und Manövrierfähigkeit auf dem Wasser.

Das “Run The Water”-Konzept:

Die neuen WaveRunner®-Modelle sind im Einklang mit dem “Run The Water”-Konzept von Yamaha gestaltet. Dieses Konzept soll Fahrer dazu ermutigen, das Wasser aus neuen Perspektiven zu erkunden und die gewohnten Grenzen zu überschreiten. Der Modelljahrgang 2024 verspricht spannende Entwicklungen, die das Fahrerlebnis auf dem Wasser auf ein neues Niveau heben sollen, so der Hersteller.

Weitere Einblicke werden im neuen Yamaha WaveRunner® Launch-Video gewährt:

www.yamaha-motor.eu