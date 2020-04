Zeelander Yachts mit starkem ersten Quartal

Mehr als die Hälfte der derzeitigen Produktion der Werft entfällt auf die 22-Meter-Yacht Z72, und es befinden sich zahlreiche Z55-Yachten im Bau. Der Großteil der aktuellen Aufträge von Zeelander stammt aus den USA, aber es gab in den letzten Monaten mehrere neue Verkäufe an europäische Kunden.

“Im Jahr 2019 hatten wir sehr gute Zahlen in Bezug auf Stapelläufe und Produktion”, kommentiert Sietse Koopmans, Gründerin und Vorsitzende von Zeelander Yachts. “Die Weltpremiere unseres Flaggschiffs Z72 und die Eröffnung unserer nordamerikanischen Abteilung waren wahre Höhepunkte des Jahres.

“Wir entwickeln Ideen, um das Angebot zu erweitern, also bleiben Sie dran für weitere Details”, erklärte Sietse Koopmans.

Nächste Lieferung

Nachdem die Werft ihre starke Auftragslage bestätigt hat, wird sie eine neue Z55-Yacht für einen Kunden in Florida liefern. Das 17-Meter-Modell ist ein rassiger Sportkreuzer aus Zeeland mit einem eleganten, anspruchsvollen. “Das Boot ist bereit zur Auslieferung, und es wartet nur darauf, in die USA verschifft zu werden, wo sich unser sehr aufgeregter Kunde darauf freut, es in Empfang zu nehmen”, sagte Koopmans.

Zeelander 44 (Foto: Zeelander)

Neuer Sitz in den USA

Zeelander Yachts eröffnete Anfang dieses Jahres seinen US-Hauptsitz in Fort Lauderdale, Florida. Der Nordamerika-Abteilung des Unternehmens stehen mehrere Boote zur Verfügung.

Die Zeelander Range Z 44, 55, 72 (Foto: Onne van der Wal))

Das Servicezentrum der Florida-Einheit umfasst zwei Vollzeitmitarbeiter, die sich um Kundendienstbedürfnisse, Garantiefragen und Anleitung zu bewährten Verfahren für die Reinigung und Wartung von Yachten kümmern.

www.zeelander.com