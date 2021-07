ZODIAC-Nautic eJET 450

Der aus dem Automobilbereich (BMW, Typ „i3“) entlehnte Lithium-Ionen-Akku soll den 870 kg schwereren Wasserflitzer immerhin ca. acht Stunden bei gemäßigter Geschwindigkeit von 5 kn (9 km/h) bei Laune halten. Wer’s eiliger hat, kann die Marschgeschwindigkeit von etwa 24 kn (44 km/h) rund 90 Minuten durchhalten. Ein bisschen Luxus darf nicht zu kurz kommen: So ist zum Beispiel die knallrote Polsterung ein Entwurf von Serge Ferrari, handgesteppt in Frankreich und die Tragschläuche gefertigt aus hochfestem, äußerst strapazierfähigem Neopren-Trevira-Material. Zur Standard-Ausstattung gehören unter anderem ein 3 kW Batterie-Ladegerät, EVA-Teakdeck-Auslegeware, Carbon-Steuerstand, komplette Navigations-Lichterführung, Badeleiter etc. (cb)

Technische Daten „Zodiac eJet 450“:

Länge ü. A. (m): 4,50