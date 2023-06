10 Boote, die einen staunen lassen!

In unserem Videofundstück werden 10 Boote von den Kollegen von Automotive Territory: Trending News & Car Reviews präsentiert, die alles Mögliche sind, aber nur nicht alltäglich! Hier haben sich die Werften und Hersteller wirklich etwas einfallen lassen und präsentieren Boote, die den wassersportlichen Ansatz einmal von einer ganz anderen Seite angehen.

Dabei ist nicht alles, was auf den ersten Blick verrückt aussehen mag, und manchem Salzbuckel, den Elbsegler vom Kopf rutschen lässt, nur einer verrückten Idee geschuldet. So mancher Ansatz hat durchaus eine innovative Lösung für bestimmte Anwendungszwecke zu bieten und ist bei genauer Betrachtung sogar recht innovativ. Ob Foiling-Boot, SUV auf zwei Yamaha WaveRunnern, Amphibien Boot auf Raupenketten oder sogar Mini-U Boote – es ist auf jeden Fall spannend, diese wilden Konstruktionen und komplexen technischen Lösungen für die Fortbewegung an, auf dem, und auch unter Wasser anzuschauen. Viel Spaß!