Boots-Pass für Ems-Jade-Kanal kommt gut an

„Wir sind im vergangenen Jahr mit dem gemeinsamen Ziel einer für alle Seiten fairen und nutzerfreundlichen Pauschaloption für alle Sportbootfahrer angetreten. Die hohe Nachfrage und das Feedback bei den Vereinen, aber auch im täglichen Kontakt an den Schleusen zwischen Emden und Wilhelmshaven haben gezeigt: der Boots-Pass ist in der Region angekommen“, kommentieren die Akteure aus Verbänden und Dienststellen den Saisonverlauf. Der Boots-Pass erlaubt im Rahmen der Betriebszeiten der Brücken und Schleusen ein durchgängiges Befahren des Ems-Jade-Kanals und des Nordgeorgsfehnkanals ohne zusätzliche Schleusen- und Brückengebühren. Auch der NLWKN als Betreiber der beiden Wasserstraßen zieht ein positives Fazit: „Berücksichtigen wir die über die Verbände für ihre Mitglieder eingegangenen Zahlungen, die nach wie vor möglichen Einzelabrechnungen pro Schleusengang und die unterstützenden Finanzierungsbeiträge der Städte, Gemeinden und Tourismusorganisationen, standen uns im vergangenen Jahr im Vergleich zur Vorsaison unterm Strich mehr Mittel zur Verfügung, um die aufwendige Unterhaltung und den Betrieb der Anlagen zu finanzieren“, so Axel Daubenspeck vom NLWKN. Der Landesbetrieb sieht sich bei seinen 15 Schleusen und 74 Brücken in der Region seit Jahren mit deutlich steigenden Energie- und Betriebskosten konfrontiert.

Im Ergebnis habe der Boots-Pass zu vereinfachten Abläufen an den Schleusen, einer besseren Kostendeckung und einem attraktiven Pauschalangebot für regionale Wassersportler und Gäste geführt, so der Tenor. Für die Saison 2023 kündigen die Projektpartner weitere Vereinfachungen bei der Abwicklung an. Beteiligt sind der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), der Landesverband Motorbootsport (LMN), der Deutsche Motoryachtverband (DMYV), der Regionalverband Segeln Weser-Ems e.V. (RVS W-E), das Team Wassersport Ostfriesland (TWO) und die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG).

In Tourist-Infos buchbar

Entwicklungspotenzial machen die Projektpartner nach dem ersten Jahr bei der Nutzung des Bootspasses durch auswärtige Gäste des Wassersportreviers aus. Diese können das neue Pauschalangebot in den Tourist-Informationen in Emden, Wilhelmshaven, Friedeburg und Leer buchen – eine Möglichkeit, von der im Pilotjahr noch zurückhaltend Gebrauch gemacht wurde. „Touristische Angebote brauchen erfahrungsgemäß allerdings durchaus zwei bis drei Jahre, bis sie sich am Markt wirklich durchsetzen“, weiß die Leiterin der Ostfriesland Tourismus GmbH, Imke Wemken. Die Touristiker der OTG erhoffen sich vom im vergangenen Jahr eingeführten Boots-Pass nicht zuletzt eine Steigerung der Attraktivität Ostfrieslands als Wassersportdestination.

Änderungen zur Saison 2023

Denn die Projektpartner haben die Nachlese auch zur Optimierung des Angebotes genutzt. „Unsere gemeinsame Zielsetzung für 2023 ist es, noch einfachere Struktur sowohl bei den Tarifen als auch beim Vertrieb zu erreichen“, so André Grünebast (TWO). Auffälligste Neuerung dabei: Der Wegfall der bisherigen Staffelung bei der Preisstruktur (40,- Euro/70,- Euro). Denn ab Saisonbeginn kostet die „Boots-Pass“-Vignette für alle Freizeitschiffer einheitlich 40,- Euro pro Wasserfahrzeug. Erhältlich ist die neue Vignette, die für die Schleusenwärter gut sichtbar an der Steuerbordseite des Führerstands befestigt werden muss, über das Team Wassersport Ostfriesland (Kontakt: André Grünebast, two-gruenebast@gmx.de), den Regionalverband Segeln Weser-Ems (Kontakt: hans.hueser@gmail.com) sowie in den Tourist-Informationen in Emden, Wilhelmshaven, Friedeburg und Leer.

Wassersportler, die Mitglied im DMYV oder der dort angeschlossenen Sportbootvereinigung (SBV) sind, haben auch in der neuen Saison die Möglichkeit, die im Boots-Pass enthaltenen Gewässer mit ihren Verbandsflaggen zu befahren. Diese sind in der Regel zwei Jahre gültig und gegen eine Versandgebühr von drei Euro beim entsprechenden Dachverband erhältlich. „In diesem Fall wird der Beitrag von 40,- Euro je Boot vom Verband für seine Mitglieder übernommen“, erklärt Helmut von Veen (DMYV).