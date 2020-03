Corona-Krise: Zwangspause für Freizeit-Skipper?

In Bundesländern, in denen eine generelle Ausgangsbeschränkung herrscht, ist die Lage klar. Zuhause bleiben ist angesagt, und die Umstände, unter denen es erlaubt ist, das eigene Heim zu verlassen, sind klar geregelt. Eine Fahrt zum Vereinshafen oder zur Marina oder eine kleine Bootspartie gehören definitiv nicht dazu.

Anderes Bundesland – andere Regeln

In anderen Bundesländern ist die Lage auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so klar, letztlich läuft es aber in Bezug auf die Nutzung eines Sportbootes i.d.R. auf dasselbe hinaus. Waren vor ein paar Tagen zahlreiche Häfen besonders im Süden des Landes noch zugänglich, sind jetzt Sport- und Freizeiteinrichtungen – und dazu gehören auch Sportboothäfen – überwiegend gesperrt bzw. per Erlass geschlossen. Damit ist die Möglichkeit, das eigene Boot zu nutzen, für viele Skipper schon deshalb praktisch ausgeschlossen.

Viele Skipper fragen sich: Darf ich im Moment überhaupt mit dem Boot aufs Wasser?

Hohe Strafen bei Verstößen

Wer aus einem solchen geschlossenen Sportboothafen doch ausläuft – sprich dessen Einrichtungen betritt und nutzt, dem drohen bei einer Kontrolle durch die Wasserschutzpolizei empfindliche Geldbußen. Da ein Sportboot in der momentanen Situation eher eine Einzelerscheinung auf dem Wasser sein dürfte, ist die Chance entsprechend hoch, bei einer Sichtung durch die WaSchPo kontrolliert zu werden.