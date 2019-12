Das ist die neue Bavaria SR41

Die Bavaria SR41 bilde den Auftakt einer neuen Motorbootlinie und vereine das Beste aus der sportlichen S-Linie und der R-Linie, verkündet Bavaria Yachts in einer Mitteilung.

Das Design der SR41 entstand in Zusammenarbeit mit Marco Casali von Too Design aus Italien. Oberstes Ziel bei der Entwicklung war es, ein Maximum an Raum und Komfort zu schaffen, so die Werft aus Giebelstadt.