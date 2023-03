Probefahrten mit E-Antrieben

Gründl startet die “ELECTRIC DAYS”

Die Firma Gründl-Bootsimport aus Bönningstedt bei Hamburg veranstaltet daher am 10. und am 11. März 2023 jeweils von 12.00 bis 16.00 Uhr seine ersten "ELECTRIC DAYS" in Hamburg und lädt Interessenten zu Probefahrten und zum Informationsaustausch ein.