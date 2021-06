Heiko Zimmermann verlässt Hamburg Messe

Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe teilte heute mit, dass der langjährige Geschäftsbereichsleiter Heiko Zimmermann das Unternehmen am 15. Juni verlassen habe um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Aufderheide bedankte sich in seiner Nachricht ausdrücklich für das große Engagement von Heiko Zimmermann, der rund acht Jahre den Geschäftsbereich Publikumsmessen bei der Hamburg Messe verantwortet hatte. Zimmermann hatte unter anderem die „REISEN Hamburg“ zum neuartigen Veranstaltungsformat „oohh! Freizeitwelten“ transformiert. In seine Dienstzeit fällt jedoch auch die Einstellung der „hanseboot“. Als Ansprechpartnerin steht den Ausstellern weiterhin Teresa Tampe zur Verfügung.