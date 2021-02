Neuer Katalog “Die Welt des Wassersports 2021”

Der Katalog steht ab Mitte Februar zum Download auf der Webseite www.gruendl.de und als gedruckter Katalog in einer Auflage von 35.000 Exemplaren zur Verfügung. Der gedruckte Katalog ist in Deutschland kostenlos erhältlich, Kunden aus dem Ausland können ihn gegen eine Versandkostenpauschale bestellen. Die Gründl Bootsimport GmbH & Co. KG in Hamburg/Bönningstedt handelt mit Motor- und Segelyachten, Motor- und Segelbooten, Sport- und Angelbooten und Schlauchbooten. Das Angebot umfasst Neu-, Ausstellungs- und Gebrauchtboote. Zusätzlich zu den Booten wird eine breite Palette an Boots- und Wassersportzubehör im Ladengeschäft in Bönningstedt und über den Onlineshop angeboten. Bereits 1957 gegründet, beschäftigt Gründl inzwischen rund 35 Mitarbeiter, war mehrfach und ist auch aktueller – preisgekrönter “Dealer of the Year” der weltweit angesehenen Werft Jeanneau.

