Ocean Bay by awn Pilot House 655

Der Tagestörn mit der Familie oder den Angelfreunden oder der Wochenendtrip zu zweit: Angler aber auch Familien finden Gefallen an den praktischen Pilothouse-Booten, die mit Vielseitigkeit punkten. Eine große Plicht im Achterschiff und ein Deckshaus mit guter Rundumsicht sind Garanten für komfortable Nutzbarkein sowohl an sonnigen und auch an regnerischen Tagen. Die neue OceanBay by awn Pilot House 655 bietet Platz für bis zu sechs Personen auf einem Tagestörn. Zwei Personen können an Bord übernachten. Ein Außenbordmotor mit bis zu 200 PS sorgt für schnelle Fahrt. Ein hoher Freibord und große Bewegungsfreiheit garantieren die Sicherheit an Bord, die z.B. Angler sehr schätzen werden, aber auch Kinder und Haustiere können sich auf dem Bootsicher bewegen.

Achtern gibt’s eine große Badeplattform mit Badeleiter und Stauraum z.B. für Taucherflossen & Co. Der Fahrstand im Deckshaus kann mit GPS/Chartplotter, Funk, Radio und sogar einer Warmluft-Heizung ausgestattet werden. Auch ein Chemie-WC an Bord kann installiert werden. Das große Cockpit lässt sich schnell zur Sitzecke auf See oder im Hafen verwandeln. Petrijünger schätzen die praktischen Boote, da sich problemlos Rutenhalter installieren lassen, die große Plicht mit der hohen Schanz einen sicheren Stand und genug Platz beim Angeln gewährleistet und eine schnelle Anfahrt ins Revier gewährleistet ist. Und selbst wenn es draußen mal ruppig wird: Der scharf geschnittene Rumpf hat schon in der Open-Version bewiesen, dass er gut im Rauwasser läuft.