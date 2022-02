Power-Docking: Boot-Anlegen auf Zeit

Einer Studie zufolge ist der Blutdruck und der Puls selbst gestandener Skipper am höchsten, wenn es gilt, die Box anzufahren. POD-Antriebe , Joystick-Steuerungen und intelligente Anlegesysteme und Unterstützungen sollen das Anlegen vereinfachen.

Alles Kinderkram sagen die “Chesapeake Cowboys” – und Cowgirls – , die sich regelmäßig zu Wettkampfen der besonderen Art treffen: Auf ein Startsignal gehts mit halsbrecherischem Tempo rückwärts in die Boxen, während die Deckshand- oder der Skipper selbst – in Windeseile vier Leinen über die Festmacherpoller bekommen muss. Dabei wird die Zeit gestoppt, bis alle vier Leinen „fest“ sind.

Das dabei nicht nur alte Salzbuckel mit jahrzehntelanger Lernkurve gefragt sind, zeigt ein 16-jähriger Schüler, der seinen Zossen lässig mit röhrenden Dieseln in wenigen Sekunden „einparkt“, während Mutti die Leinen über die Poller wirft. Und auch eine 17-jährige Schülerin beeindruckt in einem weiteren YouTubeVideo der Chesapeake Media mit ihren Fähigkeiten, ihr Boot mit Krawall aber gechmeidig in die Box zu zirkeln und festzumachen – alleine natürlich.