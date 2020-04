Schon sechs SILENT 80 Solar-Elektro-Katamarane verkauft!

SILENT-YACHTS, das innovative österreichische Unternehmen, das die ersten hochseetauglichen Solarstrom-Katamarane der Welt hergestellt hat, freut sich, den Verkauf von zwei weiteren Einheiten der SILENT 80 bekannt zu geben. Die Gesamtzahl der verkauften Einheiten des Flaggschiffmodells erreicht damit sechs Yachten. Die Werft bietet Kats zwischen 44 und 80 Fuß an und hat ein Portfolio an kommerziellen Schiffen.

Gegenwärtig ist SILENT-YACHTS in der Lage, an zwei von vier Produktionsstandorten weiter zu produzieren. “Wir haben zwei Produktionsstätten in Italien, die derzeit geschlossen sind, aber wir planen, die Arbeit wieder aufzunehmen, sobald es die Reglementierungen der Regierung erlauben. Wir erwarten einige Verzögerungen, aber nichts Ernstes”, erklärte Michael Köhler.

“Wir registrieren ein starkes Interesse unserer Kunden und potenziellen Kunden. Tatsächlich erweitern wir derzeit unser Team, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Wir haben weiterhin Anfragen und stellen ein wachsendes Interesse an unseren Yachten fest, was auf die Energieunabhängigkeit und die unbegrenzte Reichweite zurückzuführen ist”, so Werner Puntschart, Chief Sales Officer bei SILENT-YACHTS.

Der frisch entformte Rumpf – Die Oberfläche wirkt noch stumpf durch die Trennmittel-Rückstände aus der Form und wird nach dem Polieren in Hochglanz erstrahlen.

Top-Designer und Konstrukteure “an Bord”

Die Katamarane von SILENT-YACHTS verfügen über einen geräuschlosen elektrischen Antrieb für unbegrenzte Reichweite ohne Lärm und Abgase und mit minimalen Vibrationen. Sie sind autark und praktisch wartungsfrei. Die umfassende Nutzung von Sonnenenergie über spezielle Paneele, Li-Ionen-Batterien und Elektromotoren von SILENT-YACHTS setzt einen neuen Trend in Bezug auf ökologisch orientierte und sorgfältige Schifffahrt, das die Natur respektiert und dem Eigner vollen Komfort in absoluter Stille garantiert. Michael Köhler hat das Konzept der SILENT 80 entwickelt, während Amedeo Migali von MICAD für den Schiffsbau zuständig ist. Marco Casali von Too Design hat das Äußere und das Innere der neuen Yacht entworfen. Was das Styling betrifft, so ist die SILENT 80 eine Weiterentwicklung der Vision des Unternehmens. Sie trägt die DNA des kleineren Bestsellers SILENT 55, aber in einem viel größeren Maßstab, so der Hersteller.

Die Sun-Lounge auf dem Vorschiff

Das Äußere der SILENT 80 ist sauber und zeitlos mit geraden Linien von riesigen Fenstern. Sie ermöglichen außerdem eine Fülle von natürlichem Licht, das den Salon und die Gästebereiche füllt, während sie gleichzeitig eine durchgehende Panoramaaussicht bieten. Die Flybridge ist mit Solarpaneelen bestückt und verleiht dank horizontaler Luftgitter, die von Supercars inspiriert sind, ein sportliches Aussehen. Sowohl der hintere als auch der vordere Außenbereich sind geräumig und bieten Platz für große, aber dennoch intime Gesellschaftsräume.

Das Cockpit im Achterschiff verfügt über eine Lounge und eine Bar, während der vordere Bereich perfekt zum Chillen unter der Sonne geeignet ist, da er mit einem Sofa mit Blick aufs Meer und Sonnenpolstern ausgestattet ist. Die neue Yacht wird unter Verwendung im Vakuuminfusions-Verfahren gebaut, um eine leichte Glas-Sandwich-Verbundkonstruktion zu schaffen, die schall- und temperaturisolierende Eigenschaften hat.

Solarenergie für große Reichweiten

Blick auf die Fly und ins untere Cockpit

Die neue SILENT 80 ist ein hochseetauglicher, solar-elektrischer Katamaran, und ist mit einem Paar Elektromotoren ausgestattet (je 135 kW in der Standardversion “Cruiser”, 250 kW in der Version “E-Power”). In der leistungsstärksten Version kann die SILENT 80 bis zu 16 Knoten erreichen, aber die Mission dieser Yacht ist nicht auf hohe Geschwindigkeiten ausgerichtet. Sie bietet jedoch völlige Autonomie ohne Treibstoff, Abgase oder Lärm. Der Katamaran ist in der Lage, mit 6-7 Knoten in völliger Stille und mit unbegrenzter Reichweite rund 100 Seemeilen pro Tag zu fahren. Mit 70 hocheffizienten Solarpaneelen, die für eine Leistung von etwa 25 Kilowattpeak ausgelegt sind, verwendet die SILENT 80 MPPT-Solarladeregler (Maximum Power Point Tracking) und die gleichen Lithiumbatterien, die auch von Tesla verwendet werden und die Kapazität für nächtliche Fahrten bieten, während ein 20-kVA-Wechselrichter alle Haushaltsgeräte mit Strom versorgt. Diese Energieerzeugungs- und Antriebssysteme sind nicht nur geräuschlos und emissionsfrei und sie benötigen auch kaum Wartung. Daher sind die Betriebskosten der Schiffe im Vergleich zu Motoryachten mit traditionellen Antriebssystemen wesentlich geringer.

Die SILENT 80 verfügt aber auch über einen Generator als sog. „Range-Extender“, der jedoch nur in den seltenen Fällen zum Aufladen der Batterien verwendet wird, wenn eine höhere Geschwindigkeit für längere Zeiträume oder bei schlechtem Wetter für mehrere Tage erforderlich ist. Darüber hinaus ist auch eine “Hybrid Power”-Version der SILENT 80 verfügbar, die mit einem Paar 220-PS-Dieselmotoren in Kombination mit zwei 20 kW-Elektromotoren ausgestattet ist.

Flexible Anordnung

Die achtere Plicht

Die SILENT 80 ist in verschiedenen Layouts erhältlich. Auf dem Hauptdeck befindet sich ein riesiger Salon von ca. 60 m² mit einer enormen Breite von 10,95 m, mit einer Kombüse im Inneren, einem Salon und einem Essbereich. Das Unterdeck ist mit 4 bis 6 Gästekabinen und zwei Crewkabinen ausgestattet. Alle Gäste-Kabinen bieten Doppel- oder Zweibettkabinen und verfügen über eine separate Dusche. Andere Layouts sind auf Anfrage erhältlich.

Die erste Einheit, die sich jetzt im Bau befindet, hat beispielsweise ein ausgewogenes 4-Kabinen-Layout mit zwei echten Eignerkabinen. Die Achter-Master-Suite verfügt über einen riesigen Raum, ein Arbeitszimmer, einen begehbaren Kleiderschrank und sogar eine Sauna.

Da es keinen eigentlichen Maschinenraum gibt, weil die Yacht solarbetrieben ist, verfügt die SILENT 80 über die größte Garage in der Kategorie. Es gibt genügend Platz für ein 4,5 Meter langes Beiboot, ein Amphibienfahrzeug und einen Tragschrauber auf Schwimmern, was für eine Yacht unter 24 m Länge recht beeindruckend ist.

Interieur

Der Innenraum der SILENT 80 ist auf der Ebene von Superyachten vollständig anpassbar. Da das Erbe der SILENT-YACHTS darin besteht, umweltfreundlich zu sein, ist die Yacht hauptsächlich mit leichten und wiederverwertbaren Materialien dekoriert, die die Umwelt respektieren.

“Das Innere der SILENT 80 ist so gestaltet, dass sie dem Eigner und den Gästen, die monatelang an Bord sind, maximalen Komfort auf langen, glücklichen Reisen bietet”, sagte Michael Köhler. “Das Dekor ist maritim, also minimalistisch, ergonomisch, gedämpft und gleichzeitig luxuriös und perfekt verfeinert.

Preis

Der Grundpreis der SILENT 80 beträgt 4,43 Millionen Euro, viele Optionen sind standardmäßig enthalten, die in der Regel eine Zuzahlung erfordern. Die Werft bietet eine 25-jährige Garantie für die Solarpaneele, eine 8-jährige Garantie für die Batteriebänke und eine lebenslange Garantie für die Elektromotoren.

www.silent-yachts.com

Technische Daten:

Länge insgesamt: 24,30 m

Länge Wasserlinie: 24,20 m

Gesamtstrahl: 10,95 m

Entwurf: 1.25 m

Verdrängung (leer): 55 Tonnen

Wassertank: 1.000 L

Abwassertanks: 4 x 500 L

Kraftstofftank: 3.000 L

Motoren (elektrisch): 2 x 135 / 2 x 250 kW

Sonnenkollektoren 70 / 25.000 Wp

Batteriekapazität: 240 kWh

Reisegeschwindigkeit: 6 bis 8 Knoten

Vmax: 16 Knoten

CE-Cert.: A (Hochsee)