Während eines Motorboot-Törns um die Oostvaardersplassen bewegt man sich nicht nur sechs Meter unter dem Meeresspiegel, sondern auch durch ein besonderes Naturgebiet. Einst als Industriegebiet geplant, warten die Oostvaardersplassen heute mit vielen Naturschönheiten auf. Dazu laden ausgedehnte Wander- und Radwege zur Beobachtung seltener Vögel, Hirsche und freilebender Konik-Ponys ein. Die Entstehung Flevolands Die Runde kann in Almere-Haven am Gooimeer oder in einem der Häfen von Lelystad am Markermeer begonnen werden. Eine Einführung in die Geschichte der Einpolderung und der Entstehung der Provinz Flevoland erhält man auf dem Museumsgelände Batavialand. Eindrucksvoller kann die Funktion von Schleusen, Deichen und Pumpwerken vermittelt werden. Auf dem Außengelände ist der originalgetreue Nachbau des OstindienfahrersBatavia zu besichtigen. Das Original sank auf seiner ersten Fahrt vor der Westküste Australiens. In den angeschlossenen Werkstätten entstehen auf traditionelle Art Galionsfiguren, Tauwerk und Baumwollsegel.

Bestens informiert kann es dann auf Tourgehen.Aufgrund guter Wetterbedingungen bleiben wir auf dem Markermeer und nehmen Kurs Almere. Steuerbord die Küste des Flevopolders, Backbord die Weite des Markermeers. Übernachtet wird im Gemeindehafen von Almere-Haven. Almere-Haven war der erste der Stadtteile am Gooimeer, der Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts auf dem Reißbrett entwickelt wurde. Inzwischen hat sich Almere um ein Vielfaches erweitert. Neben architektonischen Sehenswürdigkeiten wie das Rathaus von 1986 bietet Almere alles, was man von einer Stadt erwartet: Möglichkeiten zum Ausgehen, Bummeln und Shoppen. Neben zahlreichen Museen lohnt sich ein Besuch im Naturerlebniszentrum De Oostvaarders mit seiner Ausstellung über Natur und Archäologie der Oostvaarderplassen. Noch heute entdecken Archäologen Schiffswracks und Fundstücke aus Zeiten der Zuiderzee im Boden von Flevoland. Als moderne Stadt präsentiert sich Almere, die erst Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts entstanden ist. Foto: NBTC Die Hafenkomschleuse in Almere-Haven gibt Zugang in die Kromme Wetering nach Almere-Stad. Nach Steuerbord gelangt man in die Hoge Vaart und in die Polderlandschaft. Zu beachten ist, dass die Schleuse nur mit einem maximalen Tiefgang von 1,25 m und einer Durchfahrtshöhe von 2,50 m zu befahren ist.