Uhren-Event: WatchTime Düsseldorf vom 27. bis 30. Oktober

Neben uhrmacherischen Highlights bietet die WatchTime Düsseldorf auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen und Vorträgen rund um das Thema mechanische Uhren an. Am Samstag, 29.10., 13:30 Uhr findet zum Beispiel ein Diskussionsrunde zum Thema Uhren im Wassersport statt, an dem auch Segler-Zeitung Chefredakteur und Nautiker, Nikolas Woeckner, teilnehmen wird. Organisiert wird die Veranstaltung von Chronos, Uhren-Magazin und watchtime.net aus der Ebner Media Group, zu der auch segeln, Segler-Zeitung, Motorboot Magazin und SegelReporter gehören.

Zu den ausstellenden Uhrenmarken zählen nebenbekannten Namen auch “Geheimtipps”, die erst vor Kurzem gegründet wurden und mit individuellen technischen oder gestalterischen Lösungen begeistern wollen. Die folgenden Marken sind in Düsseldorf vor Ort (in alphabetischer Reihenfolge):