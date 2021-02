Deutscher Jetsport-Verein im DMYV

Mit ersten Vorläufern in den 1950er Jahren trat der Jet-Ski seit den 1970ern seinen Siegeszug an und immer mehr, vornehmlich jüngere Fahrer/innen, peitschten auf den Mini-Jets übers Wasser. Heute sind Jet-Skis ein längst etabliertes Motorsport-Gerät und weit mehr als nur ein Beiwerk riesiger Luxusyachten. Jet-Sport ist ein fester Teil der deutschen Renn-Szene und der Deutsche Jetsport-Verein ist der bundesweit engagierte Vertreter, der Trainings und Wettbewerbe organisiert und sich international mit anderen Sportlerinnen und Sportlern vernetzt.

Faszination Sport & Speed

Auch die sog. “Steher” fahren ihre sportlich anspruchsvollen Wettkämpfe unter der Flagge des DJSV (Foto: DJSV)

Auf die Frage nach der Faszination des Jetsports kommt Heiser ins Schwärmen: „Die Fahrzeuge der höchsten Klassen begeistern die Zuschauer mit der extremen Beschleunigung (0-100 km/h in unter 3 Sekunden). Der körperliche Einsatz der Fahrer/innen bei den engen Kurvenfahrten und den weiten Sprüngen über die Wellen zu beobachten vermittelt ein klein wenig das Gefühl ‚dabei zu sein‘“. Damit bildet der Jetsport eine ideale Ergänzung von Motorboot-Rennveranstaltungen, um dem Publikum ein zusätzliches, spektakuläres Highlight zu bieten.

Und das breite Angebot für aktive Sportler/innen und Publikum spricht für sich, wie Nicole Heiser betont: „Für die Aktiven der Aquabike-Rennen bieten wir viele verschiedene Klassen an und unsere Rennkurse sind sehr aufwendig gesteckte Bojenfelder, darum werden bei unseren Veranstaltungen voraussichtlich Jetboote der Runabout- und Steher-Klassen an den Start gehen.“

Wo sind Jet-Skis und Aquabikes erlaubt?

In Deutschland ist das Fahren eines Jet-Ski auf Wasserstraßen im Rahmen von Touren und Wanderfahrten erlaubt. Das Jetski-typische Figurenfahren ist nur auf speziellen so genannten Jetski-Strecken gestattet. Wo diese offiziellen Strecken sind, ist auf der interaktiven Deutschlandkarte unter www.toern-atlas.de zu finden.