E1 Preview in Rotterdam

Die E1 ist die erste von der Union Internationale Motonautique (UIM), dem Weltverband des Motorbootsports, anerkannte Meisterschaft für elektrische Rennboote. E1 besitzt eine exklusive Lizenz der UIM zur Förderung einer Rennserie auf dem Wasser mit reinem Elektroantrieb. Die Meisterschaft wurde ins Leben gerufen, um ein neues, wettbewerbsfähiges Rennangebot auf dem Wasser zu schaffen, das auf sauberen Technologien zum Schutz unserer Gewässer und Küstengebiete basiert. Gefahren wird mit Booten der sog. RaceBird-Klasse, die mit Hydrofoils über die Wasseroberfläche fliegen.

Rodi Basso, Mitbegründer und CEO von E1: “Da Rotterdam im nächsten Jahr auf unserem Kalender steht, ist diese Veranstaltung nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in unserer ersten Saison erwartet. Die Präsentation bei den Welthafentagen demonstriert die Werte von E1 in einer so sensiblen Zeit des Klimawandels, insbesondere mit unserem gemeinsamen Engagement für die Elektrifizierung der Schifffahrtsindustrie und den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft. Ich freue mich darauf, anlässlich des Countdowns zum Start unserer Meisterschaft zu präsentieren, was E1 ausmacht und zu welch spektakulärer Rennaction unsere RaceBirds auf unserer Reise ins nächste Jahr fähig sind.” Mit dieser Rennvorschau in Rotterdam beginnt der Countdown für die erste Saison der UIM E1-Weltmeisterschaft, in der Jeddah Anfang 2024 das allererste E1-Rennen ausrichten wird.