Elektro-Foiler rasen um Smartmarks

Alejandro Agag, Mitbegründer und Vorsitzender von E1, sagte: “Den RaceBird zum ersten Mal auf das Wasser zu bringen, ist ein entscheidender Moment für die E1-Weltmeisterschaft. Wir sind jetzt einen Schritt näher dran, den Elektro-Rennsport auf dem Wasser Realität werden zu lassen. Ich erinnere mich sehr gut an die gleichen Szenarien, die wir in der Anfangsphase der Formel E und der Extreme E erlebt bei den Autos hatten. Dies ein wichtiger Durchbruch auf dem Weg der E1. Den RaceBird fliegen zu sehen, beweist mir, dass wir diese aufregende, neue Sportplattform nutzen können, um technologische Innovationen in der Schifffahrtsindustrie voranzutreiben und etwas Spektakuläres für die Fans in den Städten, die wir besuchen, zu schaffen.”

Rodi Basso, Mitbegründer und CEO von E1, fügte hinzu: “Das ist ein emotionaler Moment für alle, die in den letzten Monaten an diesem Projekt gearbeitet haben. Es war eine riesige Teamleistung. Bislang hat der RaceBird die Erwartungen übertroffen, vor allem in Bezug auf Leistung, Agilität und Kurvenverhalten. Das aktuelle Leistungsniveau ist genau da, wo wir es haben wollten, und trägt dazu bei, spannende Foil-to-Foil-Rennen in Küstennähe zu fördern.”