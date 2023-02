Der 5,7-Liter-V10-Saugmotor des Mercury Racing 400R basiert auf dem erfolgreichen Konzept des 4,6-Liter-V8-Modells Mercury Racing 300R. Mit einem Bankwinkel von 64 Grad bietet der Motorblock einen 5,7-l-Hubraum und behält dabei die kompakte Breite bei, die für eine 26-Zoll-Mittenmontage am Heckspiegel von Mehrmotorenbooten erforderlich ist. Dadurch ist eine reibungslose Montage auf neuen Booten und beim Nachrüsten möglich. Der Mercury Racing V10 400R wird in vier Baulängen – mit 20″, 25″, 30″ und 35″ – angeboten und ist damit für alle ein- oder mehrmotorigen Leistungsanwendungen geeignet, so der Hersteller.

Neue Propeller

Für beide Getriebegehäuse ist eine Auswahl an bewährten Mercury-Racing-Propellern erhältlich, mit denen sich das ganze Potenzial der jeweiligen Boots- und Motorkombinationen voll ausschöpfen lassen soll. Mercury Racing ergänzt sein Portfolio an maßgeschneiderten Propellern zudem um eine neue Serie von Ventera™ Propellern. Mit ihrem 15 Zoll großen Durchmesser wurden sie speziell entwickelt, um die Leistung des V10-400R-Außenborders zu steigern.

Technologische Lösungen

Der V10-400R-Außenborder ist mit der Präzisionssteuerung „Digital Throttle and Shift“ (DTS) ausgestattet und kann mit der „Digital Zero Effort“-Steuerung von Mercury Racing aufgerüstet werden. Die „Adaptive Speed Control“ regelt die Motordrehzahl, sobald sich die Last aufgrund von Seegang oder Wendemanövern ändert, um das Boot mit weniger Steueraufwand zu dirigieren. Die leistungsstarke 150-Ampere-Lichtmaschine – mit doppelt so hoher Ladeleistung wie beim L6 400R – sorgt dafür, dass stromhungrige Elektronik und Audiogeräte die Batterie nicht überlasten.

Die optionale elektrohydraulische Servolenkung optimiert die Bootskontrolle und den Fahrkomfort bei allen Geschwindigkeiten. Bei allen mit „JPO“ (Joystick Piloting für Außenborder) ausgerüsteten Booten gehört ein neues elektrisches Steuersystem zur Standardausstattung. Die elektrische Lenkung arbeitet unabhängig vom Lenkzylinder und garantiert bei JPO-Manövern mit niedriger Geschwindigkeit ein besseres Ansprechverhalten und mehr Präzision. Das Modell 400R ist mit allen SmartCraft-Technologien von Mercury kompatibel, z. B. dem Monitoringsystem „Engine Guardian“ und den Multifunktionsdisplays „VesselView“. Die neue, Mercury-Wartungsklappe an der Oberseite der Motorhaube („Top Cowl Service Door“) erleichtert die Routinewartung. Sie gewährt einen einfachen Zugriff auf den Ölmessstab und die Einfüllöffnung, ohne dabei gleich die gesamte Motorhaube entfernen zu müssen.

Farboptionen

Das Modell V10 400R von Mercury Racing gibt es in zwei Farboptionen: Phantom Black oder Cold Fusion White mit Mercury-Racing-Grafik und Deko-Elementen in Devil Eye Red.

Der Mercury Racing V10 400R ist durch eine dreijährige Werksgarantie abgedeckt, die um bis zu fünf weitere Jahre mit den Garantieleistungen der Mercury Product Protection erweitert werden kann .

