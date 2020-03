Motorboot-Rennsporttermine 2020

Mit einem der traditionsreichsten Rennen geht am 16. Mai dann die eigentliche Saison los. In Traben-Trarbach messen sich dann zum ersten Mal die Klassen F700, GT-15, Formel 4, Formel 5 und P750 auf der Rennstrecke. Die Fahrer/innen der Klasse F700 treten dabei auf der Mosel direkt in einem Europameisterschaftsrennen gegeneinander an.

Es folgen Rennen in Brodenbach, ebenfalls auf der Mosel, bei der Kieler Woche, in Berlin-Grünau und weiteren Veranstaltungsorten bis zum Saisonfinale am Bodensee, wo die Nachwuchs-Fahrer/innen in der GT-6 und GT-15 im Rahmen der Messe Interboot um die Podestplätze fahren werden.

Der Deutsche Motoryachtverband freut sich auf eine spannende und sportlich abwechslungsreiche Rennsaison 2020 und wünscht allen Teams viel Erfolg und gute Fahrt auf dem Rennkurs.