Rennboot-Power: 10.000 PS und Nitro-Methan

„Packe 10.000 PS in ein kleines Boot und das ist, was passiert…“ so der Titel unseres kleinen Videofundstücks des YouTube Kanals „Xtreme 3 minute Videos“, das wir den Usern von motorbootonline.de natürlich nicht vorenthalten wollen.