Rennsportbudget für krebskranke Kinder gespendet

Wer Jugendarbeit, Jugendsport und das Engagement für Kinder ernst nimmt, muss manchmal auch über den eigenen Tellerrand blicken. So sah es auch der Rennsport im Deutschen Motoryachtverband, der sich für die großzügige Spende an den Verein Gänseblümchen-NRW e.V. entschied.

Gänseblümchen-NRW war schnell als idealer Spendenempfänger auserkoren. Durch sein Engagement für Familien mit einem an Krebs erkrankten Kind war der in Duisburg ansässige und in der ganzen Region aktive Verein ideal, um zum Ende des chaotischen Corona-Jahres noch etwas Gutes zu tun.

Volker Dudek vom Vereinsvorstand nahm den Scheck am 7. Dezember feierlich in der Geschäftsstelle in Duisburg entgegen. Dort berichtete er auch vom vielfältigen Engagement seines mildtätigen Vereins. Bei den Zuwendungen werden stets die erkrankten Kinder sowie deren Geschwisterkinder berücksichtigt, denn auch die Geschwister tragen häufig die Last in der Familie mit und bedürfen gleicher Aufmerksamkeit.

Von den Spenden dürfen sich die Kinder bei Bedarf selbst Kleidungsstücke aussuchen oder können an den vom Verein organisierten Freizeitaktivitäten teilnehmen. Gemeinsame Besuche von Theatern, Zoos und Freizeitparks stehen dabei auf dem Programm. Leider, so stellte Volker Dudek fest, fielen auch für die Gänseblümchen-NRW diese Angebote in 2020 vielfach der Corona-Pandemie zum Opfer. Umso mehr freute er sich, im kommenden Jahr, auch danke der großzügigen Spende des DMYV mit den Aktivitäten für die Kinder wieder durchstarten zu können.