Tennis-Star Rafael Nadal meldet eigenes Team zum UIM E1 World Championship

Die E1 ist die erste und einzige rein elektrische Rennbootmeisterschaft der Welt, die von der Union Internationale Motonautique (UIM), dem internationalen Dachverband für alle Motorbootaktivitäten, anerkannt wird. Die UIM E1-Weltmeisterschaft wurde ins Leben gerufen, um eine neue, aufregende und wettbewerbsfähige Rennplattform auf dem Wasser zu schaffen, die auf elektrischen Technologien basiert, um unsere städtischen Gewässer und Küstengebiete zu schützen und zu sanieren. Bei der Meisterschaft werden bis zu zehn Teams und 20 Piloten auf dem Wasser in berühmten Städten auf der ganzen Welt antreten. Die E1-Piloten werden am Steuer des von SeaBird Technologies und Victory Marine gemeinsam entwickelten Elektroboots RaceBird enge und technisch anspruchsvolle Rennkurse bewältigen.

Tennislegende Rafael Nadal steigt in den elektrisch angetriebenen Rennbootsport ein und wird Rennteam-Eigner im Rahmen der rein elektrischen Rennboot-Meisterschaft der UIM.Nadal setzt sich bereits seit längerem leidenschaftlich für die Ozeane ein und unterstützt jetzt die E1 als Plattform, um den Übergang zu sauberer Mobilität zu beschleunigen und marine Ökosysteme zu bewahren und wiederherzustellen.

Der 22-fache Grand-Slam-Champion wird daher das sog. „Blue Action Programme“ von E1 unterstützen, das von einem der führenden Meeresökologen Carlos Duarte geleitet wird. Das E1 Blue Action Programme wurde entwickelt, um die Meeresökosysteme an den Küsten der an der Meisterschaft beteiligten Städte zu schützen und wiederherzustellen und gleichzeitig positive Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften zu erzielen.

“Ich freue mich sehr, an einem Projekt wie E1 mitzuwirken, das auf Nachhaltigkeit setzt und sich positiv auf die gesamte Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf die Küstengemeinden. Mir gefällt auch die Tatsache, dass E1 eine klare Mission hat und sich für den Erhalt der Meeresökosysteme einsetzt“, so Nadal. „Als Profisportler weiß ich, wie sich kleine Fortschritte positiv auf die Leistung auswirken. Es ist eine gute Nachricht für unsere Ozeane, dass der gleiche Wettbewerbsgeist und Ansatz bei E1 angewandt wird, um die Leistung und Effizienz der nachhaltigen maritimen Mobilität zu optimieren”, ergänzt das Tennis-Ass.

Nadals neuer Rennstall wird gegen andere Teams antreten, die sich bereits zur Teilnahme an der Meisterschaft angemeldet haben, darunter das Venice Racing Team. Nadal reiht sich in eine wachsende Liste von Sportpersönlichkeiten ein, die ein E1-Team besitzen, darunter auch das Team des derzeitigen Formel-1-Fahrers Sergio Perez, das mit seinem Heimatland Mexiko verbunden ist.

Alejandro Agag, Mitbegründer und Vorsitzender von E1, besuchte Nadal in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca, wo er eine Führung durch das Hochleistungs-Tenniszentrum erhielt und von den Weltklasse-Einrichtungen und der Integration von Technologie in der Akademie beeindruckt war.

Die Partnerschaft mit Nadal und E1 soll über den Rennsport hinausgehen und eine internationale Vordenkerveranstaltung zum Thema Sport und Nachhaltigkeit einschließen. Die Vorzeigeveranstaltung wird die weltweit führenden Nachhaltigkeitsexperten in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca zusammenbringen, um die nächste Stufe des Nachhaltigkeitsdenkens zu erforschen und die positive Rolle hervorzuheben, die der Sport bei der Verwirklichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) spielen kann.

Alejandro Agag, Mitbegründer und Vorsitzender von E1, sagte: “Es ist eine unglaubliche Nachricht, dass ein Name wie Rafael Nadal der UIM E1 World Championship beitritt. Er ist nicht nur einer der größten Tennisspieler aller Zeiten, sondern auch eine Sportikone, die über seinen Sport hinausgewachsen ist. Im Gespräch mit Nadal habe ich sofort verstanden, wie wichtig ihm Nachhaltigkeit und seine Leidenschaft für den Ozean sind. E1 hat es sich zur Aufgabe gemacht, saubere Mobilität zu fördern und marine Ökosysteme wiederherzustellen, und ich weiß, dass Nadal und sein Team davon überzeugt sind. Ich möchte mich bei Nadal und seiner Familie dafür bedanken, dass sie uns in ihrer Akademie willkommen geheißen haben, und wir wünschen ihm viel Glück bei der Vorbereitung auf sein nächstes Turnier. Vamos Rafa!”

Rodi Basso, Mitbegründer und CEO von E1, sagte: “Die Tatsache, dass wir einen Teambesitzer von Rafael Nadals Format haben, zeigt, wie wichtig unsere Mission ist und dass Menschen wie Rafa mit Leidenschaft etwas bewirken wollen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie engagiert Rafa sowohl auf als auch abseits des Platzes ist, insbesondere seine Wertschätzung für den Ozean und das Meeresleben. Die Nadal-Akademie ist der perfekte Ausdruck dafür, eine bessere Welt für künftige Generationen zu schaffen und das Leben junger Menschen zu verbessern. Die E1 teilt dieses Ethos – wir wollen sicherstellen, dass die Menschen unsere Ozeane und wertvollen Küstengebiete noch viele Jahre lang genießen können”.

Professor Carlos Duarte, Meeresökologe und leitender Wissenschaftler von E1, sagte: “Ich freue mich, dass die Tennislegende Rafael Nadal zu E1 kommt. Rafa ist der Inbegriff von Spitzensport und Widerstandsfähigkeit. Als Mallorquiner weiß ich, dass Rafa meine Leidenschaft und mein Engagement für den Meeresschutz teilt, und ich freue mich auf Rafas Unterstützung auf dieser wichtigen Reise zur Wiederherstellung der Meeresökosysteme in großem Maßstab.”

Die mit Spannung erwartete erste Saison der UIM E1-Weltmeisterschaft soll noch in diesem Jahr beginnen. Die Organisatoren der Serie treiben die Vorbereitungen für die erste Saison, die im Jahr 2023 beginnen soll, weiter voran. In den kommenden Monaten wird sich E1 darauf konzentrieren, die Details mit den potenziellen Austragungsstädten und -teams zu klären und mit den Ingenieuren von Victory Marine zusammenzuarbeiten, um eine komplette Flotte von elektrischen Rennbooten zu bauen. In den kommenden Monaten werden die Organisatoren der Meisterschaft die Vorbereitungen für die erste Saison weiter vorantreiben, wobei weitere Teams und Rennorte zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden.

Infos und weitere Updates unter:

www.e1series.com