Die Interessen und Erwartungen, die Nautiker an ihren Aufenthalt in Kroatien stellen, sind mehr als unterschiedlich: Wer neben dem maritimen Erlebnis Wert auf wirklich gute Kulinarik legt, sollte sich näher mit der Region Istrien befassen. Speisen, Wein, Olivenöl, der typische Schinken und Spezialitäten wie Trüffel oder wilder Spargel können die Nähe Istriens zu Italien kaum verbergen. Was hier auf den Tisch, bzw. ins Glas kommt, darf man mit Fug und Recht als das Beste aus zwei Welten bezeichnen: Der Feinschmecker-Hochburg Italien und der einmaligen Natur des istrianischen Hinterlandes.

Kroatien mit seinem Mix aus ursprünglichen, geschichtsträchtigen Küstenstädten, einer bestens ausgebauten maritimen Infrastruktur, der einmaligen Inselwelt, die vielerorts noch relativ unberührte Natur und natürlich die kroatische Küche üben für die Gäste einen besonderen Reiz aus, der weit über das mediterrane Flair, wie es vielerorts in Europa zu finden ist, hinausgeht. Deshalb gilt: Wer sich seinen Liegeplatz oder sein Charterboot in Kroatien sichern will, der sollte schnell sein.

Anders sieht es weiter im Süden aus: Hier liegt der Schwerpunkt eher auf dem Nationalpark Kornati mit seinen unzähligen Inseln und Buchten in einem der schönsten Wassersportreviere weltweit und den ebenso malerischen wie quirligen Küstenorten, die Tradition und Moderne miteinander verbinden, wie es wohl nur in Kroatien möglich sein dürfte.

Vorab aber noch eines: Wassersportler in Kroatien kommen an der ACI-Marina-Kette mit ihren 22 Marinas von Umag im Norden bis nach Dubrovnik kaum vorbei. Die größte Marinakette im Mittelmeerraum bietet ihren Gästen alle nur erdenklichen Annehmlichkeiten. Sämtliche Marinas erfüllen höchste Standards, über die ACI-App lassen sich nicht nur Informationen der einzelnen Marinas abrufen, sondern auch die Verfügbarkeit von Tagesliegeplätzen während der Saison, die dann auch gleich über die App verbindlich gebucht werden können. Da hier im Internet ausreichend Informationen zur Verfügung stehen, widmen wir uns in erster Linie – mit Ausnahme der ACI Marina Rovinj, die stellvertretend für weiteren Marina dieser Kette steht – den Marinas, die ebenso so hohe Qualitätsmerkmale aufweisen, aber nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

Wir haben in der Reihenfolge von Nord nach Süd sechs Destinationen für Bootssportler in Kroatien zusammengestellt – vier im Norden und zwei weitere weiter südlich –, die ihren besonderen Reiz haben und die von Deutschland aus besonders gut erreichbar sind. Das Ganze natürlich ohne den Anspruch der Vollständigkeit zu erheben, denn das füllt bekanntlich ganze Bücher.

Istrien

1. Marina Novigrad – die Genuss-Marina

Das Marinarestaurant, aber auch der Hotel- und Appartementkomplex in der Marina Nautica Novigrad erfüllen höchste Standards. Foto: W. Kroeger

Die Marina Novigrad profitiert von ihrer Lage im Norden Istriens: Schnelle Trips nach Slowenien und Italien bieten sich hier ebenso an wie Törns entlang der istrianischen Küste. Ebenso interessant ist aber das näher Umfeld für Entdecker: Der Hotel-/Restaurantkomplex Nautica in der Marina Novigrad bietet sowohl Hotelzimmer als auch Appartements vom Feinsten, die Restaurantküche entspricht ebenfalls dem gehobenen Niveau der gesamten Marina. Aber wer die Marina verlässt, findet bereits fußläufig mit Damir und Ornella sowie dem Restaurant Marina zwei vom Michelinführer erwähnten Top-Adressen für den gehobenen Anspruch.

Sicher, vor allem aber in einem kulinarisch bemerkenswerten Umfeld liegen die Yachten, Segel- und Sportboote in der Marina Nautica Novigrad. Foto: W. Kroeger

Wer Istrien zu seinem Urlaubsziel erkoren hat, sollte sich die frischen Trüffel nicht entgehen lassen, die ab Ende September im Mirnatal gesucht (und gefunden) werden. Von der Marina Nautica Novigrad liegt die Trüffelregion gut 20 Minuten mit dem Auto entfernt.

Dabei lohnt es aber auch, sich mit dem PKW fortzubewegen: Im Hinterland taucht man ein in eine ganz andere Welt – maritime Schönheit und das traditionelle Istrien mit seinem allgegenwärtigen italienischen Flair liegen hier sehr eng beieinander. In weniger als einer halben Stunde erreicht man die besten kroatischen Weingüter im Hinterland, taucht in Kroatiens Trüffelhauptstadt Livade in die faszinierende Welt der Trüffel ein oder gönnt sich ein typisches Essen in einer der grundehrlichen, überwiegend mit regionalen Produkten ausgestatteten Konobas im Hinterland.

Um die Region Istrien in Schlagdistanz der komplett ausgestatteten Marina Novigrad zu entdecken, bedarf es wohl mehr als eines einzigen Aufenthalts. Das fällt aber auch nicht besonders schwer. Die meisten Dauerlieger wählen für die Anreise das eigene Fahrzeug, wer jedoch das Flugzeug bevorzugt, landet in Pula oder Triest (Redipuglia).

Marina Nautica Novigrad Anzahl Liegeplätze 365 Lage nördliches Istrien Erreichbarkeit Flugzeuge Pula (Kroatien) oder Triest (Redipuglia) Erreichbarkeit PKW Autobahn Besonderheiten Novigrad und Hinterland besonders reizvoll Anschrift Marina Nautica Novigrad, Sv. Anton 15, 52466 Novigrad Homepage https://nauticahotels.com/de/

2. Marina Veruda – das Istrien-Erlebnis

Die Marina Veruda in Pula bietet wegen ihrer fjordähnlichen Lage Schutz vor starkem Wind und Wellenschlag. Foto: W. Kroeger

Nicht nur für Yachteigner, auch für Trailerboot-Fahrer eignet sich die Marina Veruda, denn sie liegt nah an der Autobahn, dem istrianischen Y und auch der Flughafen Pula ist nur eine kurze Taxifahrt entfernt, aber Gott sei Dank außer Hörweite. Von der Marina Veruda aus lässt sich ganz Istrien bestens erkunden, sowohl mit dem eigenen Fahrzeug als auch mit dem Boot. Die Besonderheit der Marina Veruda besteht allerdings in der Lage. Am Ende einer fjordartigen Bucht sind die Wassersportler weitestgehend vor Wind und starkem Wellengang geschützt.

Dreh- und Angelpunkt der Marina ist zweifelsohne das Restaurant Volaria. Hier trifft man sich – entweder kurz auf eines Espresso, ein kleines Glas Wein oder zu einem vollwertigen Mahl mit Blick auf die Marina. Dabei können Speisen und Getränke durchaus auch höheren Ansprüchen genügen.

Was die Marina ausmacht: Vom Restaurant über ein Geschäft mit nautischem Zubehör bis hin zu einer Tankstelle bleibt die Marina ihren Gästen nichts schuldig. Auch nicht im zwischenmenschlichen Bereich. Das aufmerksame Personal kümmert sich nach Kräften um die ihnen anvertrauten Boote und Yachten und hat auch immer mal wieder ein paar wertvolle Tipps für die Gäste auf Lager. Bei einer Marina dieser Größe ist das nicht immer selbstverständlich.

Pula hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Die Arena, die Altstadt und natürlich die Geschichte als Kriegshafen der k.u.k.-Monarchie prägen das Stadtbild. Foto: W. Kroeger

Auch außerhalb der Marina sollte man sich einmal näher umsehen, denn Pula ist mehr als nur eine Großstadt am südlichen Zipfel Istriens und hat auch mehr zu bieten als nur die Arena. Der Wochenmarkt mit seinen regionalen Produkten ist allemal einen Besuch wert und wer plant, dort auf den Spuren der k.u.k.-Monarchie zu wandeln, findet auch heute noch genügend Hinweise, die darauf hindeuten, dass es sich bei Pula einst um den bedeutendsten Kriegshafen der k.u.k.-Marine handelte. Wer erstmals nach Pula kommt, sollte sich von den Hochhäusern und der Werft nicht abschrecken lassen, denn hinter den Kulissen, insbesondere in der Altstadt, gibt es für den aufmerksamen Besucher viel zu sehen. Doch auf eines sollte man vorbereitet sein: Parkplätze sind nicht nur in der Hauptsaison absolute Mangelware – wer kann, sollte seinen Altstadtbesuch mit dem Zweirad planen.

Marina Veruda Anzahl Liegeplätze 630 Lage südliches Istrien Erreichbarkeit Flugzeuge Pula Erreichbarkeit PKW Autobahn Besonderheiten besonders geschützte Lage, SeaHelp-Stützpunkt Anschrift Marina Veruda, Cesta prekomorskih brigada 12, 52100 Pula Homepage https://www.marina-veruda.hr/hr

3. Marina Rovinj (ACI) – die Luxus-Marina

Ein fast schon unbezahlbarer Ausblick: Wer in der ACI-Marina Rovinj festgemacht hat, genießt den besonderen Blick auf die Altstadt von Rovinj. Foto: W. Kroeger

Beim ersten Besuch der ACI-Marina Rovinj stockt einem förmlich der Atem: Was hier an maritimer Infrastruktur geschaffen wurde, sucht europaweit seinesgleichen. Top-Liegeplätze in einer natürlich geschützten Bucht, nagelneue Einrichtungen von Hotels über Restaurants bis hin zum Service machen das besondere Flair dieser einmaligen Marina aus. Wer über die blitzsauberen Promenaden schlendert, einen Espresso auf einer der zahlreichen Terrasen genießt, muss sich nicht wundern, wenn nebenan plötzlich ein Promi auftaucht. Neben den ganz „normalen“ Yachten tauchen in der Marina auch immer wieder die Superyachten der Schönen und Reichen auf.

Exklusivität zählt zu den Markenzeichen der ACI-Marina Rovinj. In der Nähe zur Altstadt bietet die Marina selbst Yachten mit einer Länge von 100 Metern eine Heimat, zumindest kurzfristig. Foto: W. Kroeger

Doch ob „normaler Skipper“ oder Superyacht, eines macht keinen Unterschied: Nicht nur bei Sonnenuntergang genießt man im Hintergrund die malerische Kulisse der Altstadt von Rovinj, über der die Basilka wacht. Nur ein paar Schritte aus der Marina heraus, schon befindet man sich wahlweise im Trubel der Altstadt, oder in der Vor- und Nachsaison, genießt die gemächliche Lebensart der Istrianer, die mit voller Überzeugung behaupten, Rovinj sei wohl eine der schönsten Städte Kroatiens.

Das nennt man naturnahen Schutz für die wertvollen Yachten: Ein extra „angestellter“ Greifvogel soll die Möven von den Yachten in der ACI-Marina Rovinj vertreiben. Foto: W. Kroeger

Dieses Selbstbewusstsein, dass den Einwohnern Rovinjs wohl schon mit in die Wiege gelegt worden sein muss, macht jedoch hinter den Stadtmauern nicht halt. Nicht nur in der Marina, auch außerhalb befinden sich angesagte Restaurants auf Sterne-Niveau und selbst das im Oktober in unmittelbarer Nachbarschaft gepresste Olivenöl gehört zu den Besten, die Kroatien zu bieten hat. Über den Flughafen Pula bzw. die istrianische Autobahn (Istrianisches Y) kann man diese Marina hervorragend erreichen.

ACI Marina Rovinj Anzahl Liegeplätze 196 Lage mittleres Istrien Erreichbarkeit Flugzeuge Pula Erreichbarkeit PKW Autobahn Besonderheiten exklusive Marina, toller Blick auf Altstadt Rovinj Anschrift ACI Marina Rovinj, Setaliste Vijeca Europe, 52210 Rovinj Homepage https://aci-marinas.com/de/marina/aci-rovinj/

Primorje-Gorski Kotar

4. Marina Punat – die erste Adresse

Die älteste privat geführte Marina Kroatiens liegt vor Wind und Seegang geschützt inmitten einer traumhaften lagunenartigen Bucht auf der Insel Krk. (Fotos: Marina Punat)

Die Marina Punat auf der Insel Krk im Norden Kroatiens und am Eingang der weitläufigen Kvarner Bucht mit ihren zahlreichen Eilanden und abwechslungsreichen Küsten darf sich nicht umsonst als Kroatiens erste Adresse bezeichnen. Immerhin ist diese Marina die älteste privat geführte Marina Kroatiens. Sie liegt auf der Insel Krk, deren Vielfalt, Kultur und mildes, mediterranes Klima, schon Römer, Venezianer und die Hoheiten der österreichischen Donaumonarchie anlockte und die über ein große, moderne Straßenbrücke vom Festland aus unkompliziert mit dem Auto erreichbar ist. Erst in diesem Jahr wurde die Marina Punat zum wiederholten Male als beste große Marina in Kroatien vom kroatischen Tourismusverband ausgezeichnet. Wer sich z.B. in Köln in den Flieger setzt, der ist per Direktflug in gut 1,5 Stunden am Ziel. Das Flughafenterminal des Flughafens Rijeka im Norden der Insel Krk empfängt die Reisenden zwar mit dem „Charme“ vergangener sozialistischer Zeiten, doch das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Krk als „Wiege der kroatischen Kultur“ und als sechster Kontinent gerühmt wurde. Sie wird als „die goldene Insel“ unter den 1185 Inseln der kroatischen Küstenlinie bezeichnet.

Die Marina Punat inmitten der lagunenartigen Bucht Puntaraska Draga ist perfekt vor dem berüchtigten Starkwind, der Bora, geschützt. Die Zufahrt von See her ist einfach und gut ausgetonnt. Über 1000 Wasser – und 500 Landliegeplätze stehen in der perfekt gepflegten Hafenanlage mit Vollservice, einem erstklassigen Restaurant, Supermarkt und allen weiteren Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Hafen ist offizieller Stützpunkt der Sportbootvereinigung (SBV) im Deutschen Motoryachtverband – Mitglieder profitieren von Vergünstigungen. Trailerboot-Touristen haben die Möglichkeit hier zu kranen und vielleicht in dem zur Marina gehörenden, behaglichen Hotel Kanajt mit Blick auf den Hafen und die Bucht zu logieren. Alternativ finden sie ein gemütliches Zimmer im fußläufig entfernten Punat, oder richten sich auf einem der diversen, oft lauschig unter Bäumen gelegenen Campingplätze der Insel ein. Das beschauliche und historisch interessante Punat mit seinen gut 2.000 Einwohnern ist das Zentrum des Olivenanbaus von Krk. Olivenanbau gehört auch zu den Tätigkeiten der Mönche des Franziskanerklosters auf der kleinen, dicht bewaldeten Insel Kosljun inmitten der Puntaraska Draga. Besucher können an diesem verwunschenen Ort der Ruhe in einem kleinen Museum die interessante Geschichte Punats und der Insel erfahren.

Marina Punat Anzahl Liegeplätze Ca. 1000 + ca. 500 Landliegeplätze Lage Insel Krk / Kvarner Erreichbarkeit Flugzeuge Rijeka(Kroatien) Erreichbarkeit PKW Autobahn Besonderheiten Geschützte Lage, Vollservice, kulturell interessante Umgebung Anschrift Marina Punat, Puntica 7, HR-51521 Punat Homepage www.marina-punat.hr

Zadar

5. Olive Island Marina – The Special One

Ruhig und beschaulich geht es zu in der kleinen, aber bestens ausgestatteten und gepflegten Olive Island Marina vor Zadar. Foto: W. Kroeger

Die Olive Island Marina näher zu beschreiben, fällt schwer. Man muss sie erleben. Das Marina-Erlebnis beginnt schon auf der Fähre vom Hafen Zadar nach Ugljan, so heißt die 1315 erstmals erwähnte Insel, die diese besondere Marina beheimatet. Eben noch in der Großstadt Zadar, wird man quasi schon auf der Jadrolinja-Fähre Richtung Preko, dem Zielhafen auf Ugljan, entschleunigt. Die Fahrt vorbei an den riesigen Olivenpflanzungen lässt kaum vermuten, dass sich hier einer der dauerhaft höchstprämierten kleinen Marinas Kroatiens befindet. Eine Oase der Ruhe, aus der sich gern die in mehreren Seemeilen entfernte Stadt Zadar beobachten lässt.

Was die Dauerlieger an der Olive Island Marina so schätzen? Man hat seine Ruhe, findet in der Marina ein Restaurant, in dem man auf höchstem Niveau bekocht wird und kann selbst in der Hauptsaison in den schattigen Olivenhainen wandern oder Rad fahren, ohne auf jeden Meter andere Touristen zu treffen. Wer mehr Trubel braucht, kann sich mit dem Boot der Marina nach Zadar übersetzen lassen, selbst das Beiboot anwerfen oder einfach ab Preko einen Abstecher mit der Fähre zum Festland unternehmen, um danach froh zu sein, nach Ugljan zurückkehren zu dürfen.

Mit dem Marina-eigenen Shuttle-Boot gelangt man schnell nach Zadar. Foto: W. Kroeger

Die Insel ist ruhig und beschaulich, wie der Service in der Marina, wo man sich kennt und das Management auch noch Zeit für einen persönlichen Plausch findet. „Unaufgeregt“ würde das Leben in der Marina wohl am ehesten beschreiben, auch weil nichts fehlt, was die Skipper schätzen. Dazu zählt auch die einmalige Lage quasi am Eingang des Nationalparks Kornati, der wohl zu einer der schönsten Regionen für Skipper in ganz Europa zählt. Wer hier zuhause ist, hat seine persönliche Mitte gefunden.

Erreichbar ist die Olive Island Marina gut über die Autobahn, ein kleines Stück Landstraße weist den Weg Richtung Zadar Hafen. Für Autofahrer geht es hier weiter mit der Autofähre nach Preko. Wer mit dem Flieger anreist, kann aber auch den Marina-Shuttle vom Flughafen Zadar nach Ugljan in Anspruch nehmen.

Olive Island Marina Anzahl Liegeplätze 200 Lage Insel Ugljan vor Zadar Erreichbarkeit Flugzeuge Zadar Erreichbarkeit PKW Autobahn und Autofähre Besonderheiten sehr ruhige Insellage, nahe Nationalpark Kornati Anschrift Olive Island Marina Croatia, 23273 Sutomiscica Homepage https://oliveisland-marina.eu/de/

Dalmatien

6. Baotic Marina – Einmal First Class, bitte!

Appartement mit Hafen- und Meerblick: In der Baotic Marina kommen auch Land-Urlauber auf ihre Kosten in gepflegter, maritimer Atmosphäre. Foto: C. Schneider

Die Erreichbarkeit ist per Flugzeug fast unschlagbar: Nur knapp zehn Minuten brauchts, um mit dem Taxi oder dem Marina-eigenen Shuttle Service vom Flughafen Split zur schön gelegenen und top gepflegten Baotic-Marina zu gelangen. Mit 400 Wasser- und 150 Landliegeplätzen ist auch sie eine der größeren Marinas Kroatiens. Ein 220 Tonnen Travel-Lift und ein 40 Tonnen Kran heben auch „dicke Pötte“ aus dem Wasser. Die Marina ist zudem Volvo Penta Stützpunkt und Yamaha-Motoren Vertragshändler. Auch Yachten verschiedener Marken wie z. B. Absolute, Axopar, De Antonio u.v.a. haben hier einen Heimathafen. Wer den Komfort einer festen Behausung an Land genießen will, weil er z.B. mit dem Trailerboot anreist, findet luxuriöse Suiten und komfortable Appartements mit Meerblick auf dem Gelände der Marina. Die Premium-Suiten sind sogar mit eigenem Whirlpool ausgestattet. Noch gediegener und in jeder Hinsicht mit mediterraner Lebensart bieten die luxuriösen Villen oberhalb der Marina die Möglichkeit, hier mit dem Boot vor der Tür und dem Blick auf die Adria, den Urlaub zu verbringen.

Nur 10 Gehminuten von der Baotic Marina entfernt lädt das mittelalterliche Städtchen Trogir zum Bummel und zur Besichtigung ein. Foto: C. Schneider

In fußläufiger Entfernung lädt das mittelalterliche Städtchen Trogir – Weltkulturerbe der UNESCO – zum Wandeln in den lauschigen alten Gassen, oder zum Besuch einer der zahlreichen Bars und Konobas ein. Serviceseitig bietet die Marina Baotic das volle Programm: Zwei Supermärkte, ein Nautik-Shop, ein erstklassiges Restaurant in bester Lage mit wunderschöner Terrasse und Meerblick und einer Bar, ein großer Pool und ein Weinkontor sichern Wohlfühl-Flair, Versorgung und gute Küche vor Ort. Navigatorisch ist der geschützt liegende Hafen problemlos anzulaufen. Chartergäste und Dauerlieger finden jeweils eigene Infrastrukturen in Sachen Liegeplatz, Duschen und Sanitäranlagen vor. Ganz wichtig: Eine große Bunkerstation mit mehreren Zapfsäulen lädt zum „Boxenstop“ ein, wenn der Tank leer ist.