Auszeichnungen für ACI-Marinas

Da verwundert es kaum, dass auch in diesem Jahr bei der alljährlichen Verleihung des „Goldenen Ankers 2019“, die im Rahmen der Konferenz „Zukunft des nautischen Tourismus in Kroatien“ stattfand, zahlreiche Auszeichnungen an die seit 36 Jahren bestehende Marina-Organisation gingen.

Der prestigeträchtige Titel „Marina Nr. 1“ ging – wie bei einem Heimspiel wohl auch kaum anders zu erwarten, an die in 2019 neu eröffnete ACI Marina Rovinj und wurde dem Vorsitzenden der ACI-Geschäftsführung, Kristijan Pavić durch den Minister für Tourismus, Gari Capelli verliehen. Weitere Preise gingen an die ACI Marina Jezera, sowie die ACI Marina Cres, Skradin und Dubrovnik.