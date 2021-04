Brückenbedienung per App in Holland

Zwar kann jede Brücke angefunkt werden, aber da in Friesland viele kleine Boote ohne Funkanlage unterwegs sind, ist dies nicht die praktikabelste Lösung. Auch die Benachrichtungsknöpfe vor den Brücken, die per Hand gedrückten werden, können je Windrichtung und -stärke zu Kratzern im Schiff führen.

Die Watersport-App kennen viele Hollandurlauber bereits. Sie bietet den Wassersportlern in Friesland viele zusätzliche Informationen. Seit kurzem bietet die App aber noch in ein gänzlich neues Feature: Das Öffnen von beweglichen Brücken.

Nur in der Nähe der Brücke kann eine Öffnung veranlasst werden

In der Watersport-App können bisher eine Handvoll Brücken über die App geöffnet werden. Damit niemand die Brücke vom Schreibtisch am anderen Ende der Welt öffnen kann, muss man sich in der Nähe der Brücke bzw. direkt davor befinden, um die Funktion nutzen zu können. In Zukunft sollen noch mehr Brücken per App benachrichtigt werden können. Die App selbst öffnet natürlich nicht die Brücke, sondern benachrichtigt nur die Brückenwärter.

Öffentliche Liegeplätze können auch eingeblendet werden

Die App bietet aber auch weitere Informationen zu den Brücken in Friesland an. Wird eine Brücke ausgewählt, werden die Öffnungszeiten, die Breite, die Höhe in geschlossenem Zustand, aber auch Telefonnummer und UKW-Kanal angezeigt.