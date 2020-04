Corona: Erste Lockerungen für Sportboot-Skipper in Sicht

So dürfen Arbeiten am Schiff im Winterlager ausgeführt werden, das Kranen und Slippen bleibt aber ausschließlich den Werften vorbehalten. Auch aufs Wasser darf man mit seinem Boot, selbst Übernachtungen an Bord sind erlaubt, allerdings unter strengen Auflagen und unter Einhaltung der Regeln der Kontaktbeschränkung.

Für auswärtige Bootseigner aus anderen Bundesländern heißt es aber sowohl in MV und SH vorerst: Zuhause und an Land bleiben. Die Einreise zu touristischen Zwecken in die beiden nördlichen Bundesländer bleibt vorerst untersagt.

Hamburg

Vereine und Häfen dicht – Ausfahrt ins benachbarte Schleswig-Holstein nicht möglich. So stellt sich die unerfreuliche Situation für Bootseigner derzeit in Hamburg dar. Ob sich daran in näherer Zukunft etwas ändert ist laut Aussage des Hamburger Motorboot-Verbands derzeit ungewiss. Es gilt die letzte Fassung der Senatsverordnung nach der Sportstätten und damit auch Sportboothäfen geschlossen und Vereinsaktivitäten untersagt sind. Und auch das Verbot der Einreise nach Schleswig-Holstein dürfte noch ein paar Wochen Bestand haben.

Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Situation unübersichtlich. Auf Anfrage beim Landesverband Motorbootsport Niedersachsen (LMN) wurde die Empfehlung gegeben, dass sich Bootseigner bei dem für sie zuständigen Kreis informieren mögen, da es hier keine landesübergreifende, einheitliche Regelung gäbe. Sportveranstaltungen sind nach wie vor generell verboten, was die Fahrtenskipper angeht konnte auch der LMN nur bedauernd auf die Landkreise verweisen, da man hier selber keine eindeutigen und verbindlichen Informationen habe.

Bremen

Sportsenatorin Anja Stahmann aus Bremen, die der Sportmministerkonferenz der Länder vorsteht, sagt im Weser Kurier, dass über „Perspektiven zur Wiederaufnahme des Sports und einen stufenweisen Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb im Rahmen der Corona-Pandemie-Strategie beraten wurde“. Einen genauen Zeitplan gebe es aber noch nicht. Ziel sei es, zunächst im Breiten- und Freizeitsport der Trainingsbetrieb wieder zu erlauben, sofern die Sportangebote an der frischen Luft stattfinden. Dabei müsse immer ein Abstand zwischen den Sportlern von zwei Metern sowie die Einhaltung der üblichen Hygienemaßnahmen gewährleistet sein. Unter strengen Auflagen und Kontaktvermeidung sind auch Arbeiten im Winterlager möglich.

Brandenburg

Der Präsident des Landesverbandes Motorbootsport Brandenburg Detlev von Jagow konnte in einem Schreiben an die Mitglieder vermelden: “Ab 20. April 2020 ist das Betreten des Vereinsgeländes und Bootssteges unter Einhaltung der Abstandsregeln in Brandenburg wieder erlaubt. (…) Die Nutzung des eigenen Bootes ist nur zu zweit bzw. zu mehr Personen gestattet, wenn sie im gemeinsamen Haushalt wohnen.”

Berlin

Der Motoryachtverband Berlin hofft auf eine entsprechende Angleichung der Regeln. Derzeit ist die Situation eher unübersichtlich. Laut der Auslegung der Regeln durch die Berliner Wasserschutzpolizei ist der Betrieb eines Sportbootes unter Einhaltung der Regeln der SARS-CoV-2-EindmaßnV vom Privat-Liegeplatz und aus einer gewerblichen Marina zulässig, da diese nicht als Sportstätten angesehen werden. Pech für alle, die ihr Boot auf einem Vereinsgelände lagern, von hier aus ist es ” aus Gründen der Kontrollierbarkeit” nicht zulässig.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist die Infrastruktur wegen der Schließung der Vereine und Häfen derzeit ebenfalls noch im Ruhezustand, sodass praktisch noch keine Nutzung der Boote möglich ist. Das Fahren als solches ist allerdings nicht untersagt, so die Aussage des Landesverbandes Motorbootsport Sachsen-Anhalt. Auch in Thüringen ist die Situation nach den vorliegenden Informationen entsprechend.

Sachsen

Der Sächsische Motorwassersportverband hat sich mit der Bitte um gewisse Lockerungen für die Bootseigner und die Vereine bereits schriftlich an die Ministerien gewandt und erwartet zeitnah eine Auskunft. “Wir hoffen noch diese Woche Bescheid zu bekommen und darauf, dass die Vereine die Steganlagen ins Wasser bringen können und auch das Fahren mit dem Boot unter Auflagen wieder möglich ist”, so der Präsident des Verbands Sven Greif auf Anfrage von MotorBootOnline. Bis dahin gilt auch hier: An Land bleiben und abwarten.

Hessen

In Hessen ist nach Auskunft des Hessischen Landesverbands Motorbootsports das Fahren mit dem Boot grundsätzlich im Rahmen der Regeln zur Kontaktvermeidung gestattet. Hier gibt es ebenfalls eher das Problem, dass in manchen Häfen die Infrastruktur wie z.B. die Schwimmstege nach der Wintersaison noch nicht im Wassers sind. Der Aufbau der Infrastrukturen ist als gemeinschaftliche Vereinstätigkeit derzeit allerdings untersagt, sodass einige Skipper hier noch zum Warten an Land verdammt sind.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen hat die Wasserschutzpolizei die Regeln präzisiert. Danach ist der individuelle Betrieb von Sportbooten unter Einhaltung der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem Coroanavirus SARS-CoV-2“ (CoronaSchVO) zu zweit oder im Kreise derer, die im selben Haushalt leben grundsätzlich erlaubt.

Rheinland-Pfalz

Eigner aus Rheinland-Pfalz dürfen wieder zu ihren Schiffen und auch der Betrieb ist wieder gestattet. Das geht aus der Auslegungshilfe zur 4. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 17. April 2020 hervor, in denen der Betrieb von Sportboothäfen ausdrücklich gestattet ist. Es gelten selbstverständlich weiterhin strenge Regeln zur Abstandswahrung, des Kontaktverbotes und der Hygiene.

Bayern

In Bayern ist der Betrieb Maschinen-getriebener Sportboote noch gänzlich untersagt. Das betrifft auch Boote mit Elektromotoren. Es gilt zudem: Sportboothäfen sind dicht. Das wird sich nach Aussage des Bayerischen Motoryachtverbands auch bis wenigstens zum 4. Mai nicht ändern. Hier arbeitet das Präsidium in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen und auch den Kollegen des Bayerischen Seglerverbands zusammen, um gemeinschaftlich eine tragfähige Lösung zu finden, die vor dem Hintergrund der Epidemie-Situation Bestand hat.

Baden-Württemberg

Ähnlich sieht es in Baden-Württemberg aus. Zudem gilt auch hier ein Ausgangsbeschränkung, Sportanlagen bleiben geschlossen. Ebenso verhält sich die Situation im Saarland. Allerdings ist der Landesverband Motorbootsport Baden-Württemberg in direktem Kontakt mit den zuständigen Stellen im “Ländle”. In einem Brief an die Baden-Württembergische Ministerin für Kultur, Jugend und Sport Frau Dr. Susanne Eisenmann macht sich das Präsidium für eine Regelung stark, die sowohl die Belange der Bootsfahrer berücksichtigt, gleichzeitig aber auch strenge Sicherheitsregeln vorsieht, so dass der Start der Saison – wenn auch mit notwendigen Einschränkungen – vorgenommen werden könnte. Eine Antwort steht allerdings noch aus.

Im Zweifel vor Ort informieren

Tatsache ist: In einigen Bundesländern ist die Nutzung des Bootes unter Auflagen und mit Einschränkungen möglich, in anderen steht eine vorsichtige Lockerung der Regeln zumindest in der Diskussion. Zum Teil bestehen praktische Einschränkungen und ganz praktische Hindernisse, da die Öffnung der Häfen z.B. derzeit nicht gestattet ist.

In einigen Bundesländern ist die Auslegung der Regeln und Verordnungen z.T. unterschiedlich, das berichten auch Leser in Zuschriften an die Redaktion. Von daher sind die Infos und Angaben dieses Beitrags ohne Gewähr. Im Zweifelsfalle sollten sich Bootseigner vor Ort bei der zuständigen Wasserschutz-Polizei informieren.

In erster Linie gilt es aber, die Ausbreitung der Corona Epidemie weiterhin konsequent zu verhindern. Wer zuhause bleibt, fährt daher in jedem Fall sicher.