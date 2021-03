Corona: Lockerungen für Sportboot-Skipper?

Mit Erfolg: Die strengen Regeln mit Auslaufverboten, die noch im letzten Jahr galten, werden in diesem Frühjahr vielerorts differenzierter ausgelegt, sodass die Bootssportler in den meisten Bundesländern die generelle Möglichkeit haben, die Boote ins Wasser zu bringen.

Ist das Boot fahren derzeit möglich?

Foto: C. Schneider

Diese Frage beantworteten die Landesverbände Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen,Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Hamburg mit JA.

Allerdings weist z.B. der Sächsische Motor-Wassersport Verband darauf hin, dass diese Erlaubnis nicht per se gilt, sondern abhängig ist von den Inzidenzwerten in den betreffenden Landkreisen und auch in deren Entscheidungsbefugnisse fällt. So soll eine Öffnung für Vereine und Sportbootfahrer frühestens ab dem 22. März gelten, da die derzeitige Infektionslage in Sachsen in vielen Landkreisen noch kritisch ist.

Schleswig-Holstein hat derzeit (15.03.2021) eine niedrige Inzidenz. Segeln oder Motorboot fahren ist lt. der neuen Verordnung in SH mit Personen des eigenen Haushalts möglich, oder einer Person eines anderen Haushalts. Ähnlich ist die Situation in Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings gilt hier, dass der touristische Verkehr aus anderen Bundesländern eingeschränkt wurde. Bootsbesitzer aus anderen Bundesländern dürfen unseren Recherchen nach, aber zu ihren Booten.

Einfach und klar ist die Situation lt. Aussage des Motoryachtverbands Berlin in der Bundeshauptstadt. Hier wurde bereits zu Beginn des Lockdowns im November 2020 in Zusammenarbeit mit dem Berliner Seglerverband und den zuständigen Behörden ein Schreiben aufgesetzt, das klarstellt, dass das Kranen, Slippen und das Fahren mit dem Boot unter Einhaltung der Abstands-und Hygieneregeln sowie der Kontaktbeschränkungen weiterhin möglich ist. Dies gilt nach Aussage des BMVB nach wie vor.

Für das Land Niedersachsen ist die Gesamtsituation lt. Aussage des Landesverbands Motorbootsport Niedersachsen (LMN) unübersichtlich. Lt. der Corona-Verordnung des Landes ist Individualsport zwar erlaubt und auch die Außen-Sportanlagen, zu denen auch Bootshäfen gehören, können dafür geöffnet sein. Letztlich gilt lt. LMN aber das was auch schon im letzten Frühjahr galt, nämlich dass, “…die Stellungnahme des Niedersächsischen Sozialministeriums zu Wassersportanlagen in Sachen “Corona” z. Zt. noch unterschiedlich gelebt wird.” Daher wurde an die Vereine und Sportbootfahrer die Empfehlung gegeben, dass sich Bootseigner bei dem für sie zuständigen Kreis informieren und absichern mögen.

Unklar ist die Situation derzeit ebenfalls noch in Nordrhein-Westfalen.

Ist das Kranen bzw. Slippen von Booten möglich?

Foto: C. Schneider

Auch hier konnten fast alle Landesverbände, die an der Umfrage teilnahmen, den Daumen nach oben heben. Lediglich Niedersachsen musste wieder auf die unklaren flächendeckenden Regulierungen im Land verweisen, die keine genaue Interpretation der Verordnung zulassen. Bootseigner und Crews sollten sich vor Ort, z.B. beim zuständigen Landkreis oder der Wasserschutzpolizei über die lokalen Bestimmungen informieren.

Ist es möglich, auf Booten zu übernachten?

Bei dieser Frage gehen die Antworten dann schon auseinander, denn die Auslegung in den einzelnen Ländern ist unterschiedlich. Wo der Bootsbesitzer mit Dauerliegeplatz in einem Land mit einem Zweitwohnungsbesitzer oder Dauercamper gleichgestellt wird, gilt in dem nächsten Land ein generelles Beherbergungsverbot in den Häfen (und i.d.R. auch auf den Campingplätzen) für touristische Zwecke.

Foto: C. Schneider

So konnten Bayern, Bremen, Hessen, Sachsen, Brandenburg und Hamburg diese Frage mit JA beantworten. Auch in Schleswig-Holstein dürfen Bootsbesitzer aus anderen Bundesländern an Bord Ihrer Boote, sofern sie einen Dauerliegeplatz haben. Sie werden hier mit Dauercampern und Zweitwohnungsbesitzern gleichgestellt.

Die Übernachtung auf Booten scheint der Verordnung entsprechend in Niedersachsen noch nicht gestattet zu sein. So heißt es in der Verordnung vom 8. März: “Der Betreiberin oder dem Betreiber (…)

e) eines Bootsliegeplatzes (…) sind Übernachtungsangebote und

das Gestatten von Übernachtungen zu touristischen Zwecken untersagt.

In den anderen Bundesländern ist die Übernachtung an Bord derzeit noch verboten oder aber die Situation ist unklar. Bootseigner sind daher angehalten, sich ggf. vor Ort bei den Behörden oder dem Hafenbetreiber zu informieren.

Auch Personen, die aus Hochrisikogebieten mit hohen Infektionszahlen kommen, sollten sich grundsätzlich vorher beim zuständigen Landkreis über die geltenden Regelungen informieren.

Können die Sanitäranlagen geöffnet werden?

Eine komfortable Übernachtung an Bord ist schon aufgrund der Jahreszeit, und weil viele Boote noch gar nicht im Wasser sind, derzeit eher der Einzelfall. Nichtsdestotrotz hat die Frage, ob die Hafen-Sanitäranlagen geöffnet haben, dafür eine zentrale Bedeutung. Lediglich in Bremen, Hessen und Hamburg ist dies unter Auflagen und mit Einschränkungen lt. den Verbandsvorsitzenden der Landesverbände erlaubt. In allen anderen Bundesländern ist die Situation mindestens unklar bzw. die Sanitäranlagen sind dicht.

Können Vereinsheime öffnen?

Auch diese Frage ist in der kalten und z.T. noch regnerischen Jahreszeit nicht ganz unwichtig, wenn Stege und Boote gewassert werden sollen. Hier ist die Ansage aber derzeit klar: Alles dicht! Zusammenkünfte von größeren Personengruppen in geschlossenen Räumen sind aus Gründen des Infektionsschutzes natürlich nicht gestattet. Lediglich Schleswig-Holstein beantwortet die Frage mit “Ja”, allerdings sollte auch hier davon ausgegangen werden, dass die Regeln des Infektionsschutzes gelten und ein “normaler” Vereinsbetrieb nicht zulässig ist.

Im Zweifel vor Ort informieren

Die Infos und Angaben dieses Beitrags sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfalle sollten sich Bootseigner vor Ort bei den zuständigen Ämtern und Behörden wie z.B. der Wasserschutz-Polizei informieren.

Grundsätzlich gelten die Abstands-und Hygieneregeln. Hier sind besonders die Vereine gefordert, um zu verhindern, dass es bei Slippen oder aber dem Installieren von Steganlagen zu Situationen kommt, die unter den Gesichtspunkten des Infektionsschutzes kritisch sind: Klartext: Es gilt weiterhin; Abstand halten, Maske auf, Kontakte vermeiden.

Da sämtliche Lockerungen an die Inzidenzwerte gekoppelt sind, gehen wir davon aus, dass diese Praxis in fast allen Bundeländern gilt und es derzeit keine pauschalen Regelungen gibt, die das Ausüben des Bootssports und den Aufenthalt in Sportboothäfen oder auf den Vereinsgeländen erlauben, Aufgrund regionaler Unterschiede bei den Inzidenzen können hier auch die Regeln von Kreis zu Kreis variieren und bei steigenden Infektionszahlen auch wieder strengere Beschränkungen in Kraft treten.

Entscheidend für den dauerhaften Bestand und die weitergehende Lockerung der Beschränkungen ist, dass die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau stabil und damit beherrschbar bleiben. Ob das gelingt, liegt am Verhalten und an der Solidarität Aller.

Die Redaktion von MotorBoot Online weist ausdrücklich darauf hin, dass die Infos und Angaben dieses Beitrags ohne Gewähr sind und die Regelungen u.U. kurzfristig geändert bzw. der Infektionslage angepasst werden können. Bootsfahrer sind aufgefordert, sich ggf. vor Ort z.B. bei den zuständigen Behörden, Hafenbetreibern, Vereinen oder der Wasserschutzpolizei aktuell zu informieren!