Alle Bootsfreund*innen aus Berlin und Brandenburg sind eingeladen am Samstag, den 02. Juli 2022 (kurz vor den Sommerferien) zur Pfaueninsel zu kommen und dort gemeinsam den größten Ankerkreis Deutschlands zu bilden. Im Sommer 2018 war es gelungen mit 132 Booten in einem Ankerpäckchen einen sensationellen ersten Rekord aufzustellen und den Erfolg anschließend gemeinsam zu feiern. Sogar der rbb hatte an diesem Wochenende über das Event berichtet.

Neu wird in diesem Jahr sein, dass der Motoryachtclub Preußen (MYCP) als Veranstalter jedem Teilnehmerboot mit MVB-Startnummer ermöglicht, Punkte für die Berliner Meisterschaft 2022 im Breitensport zu sammeln. Somit lohnt sich die aktive Teilnahme doppelt!

Darüber hinaus erhält die größte Gruppe aus einem Mitgliedsverein als „Sonderpreis“ ein kleines Fass Bier, um gemeinsam auf das großartige Erlebnis und den tollen Erfolg anzustoßen.