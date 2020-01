Die besten deutschen Seen für eine Tour mit dem Motorboot

Der Bodensee gehört zwar nicht nur zu Deutschland. Er darf aber nicht fehlen, wenn von den schönsten Seen Deutschlands die Rede ist. Der See zählt nicht ohne Grund zu den bedeutendsten Touristendestinationen Europas. Er bietet Badestellen, Strände, eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und eignet sich auch super für Wassersport. Mit einem Motorboot könnten Sie beispielsweise einfach zur Blumeninsel Mainau fahren. Dort erwarten Sie die unterschiedlichsten Blumen und Pflanzen. Ein einziges Highlight zur Frühling- und Sommerzeit.

Wannsee

Bereits seit 1907 wird der See gerne als Naherholungsgebiet genutzt. Vor allem die schönen Strände versprühen Ostseefeeling. Allein das macht den Wannsee zu einem Muss bei einem Kurzurlaub in Berlin. Zumindest im Sommer. Zum Bootsfahren ist der See jedoch das ganze Jahr über geeignet. Sollten Sie also den Winter über in Berlin sein, ist das absolut kein Problem. Zweifelsohne einer der besten Orte, wenn Sie dem Großstadttrubel etwas entfliehen möchten.

Edersee

So bekannt wie der Bodensee und der Wannsee ist der Edersee nicht. Das ändert jedoch nichts daran, dass auch er perfekt für eine Tour mit dem Motorboot ist. Es handelt sich hierbei sogar um den drittgrößten Stausee in Deutschland. Etwas, was den See so unglaublich schön macht, ist die malerische Hügellandschaft von der er umgeben ist. Außerdem befindet sich in unmittelbarer Nähe das Schloss Waldeck. Dort befinden sich auch ein Museum und ein Restaurant. Doch das ist noch bei weitem nicht alles. Wenn Sie nicht mehr mit dem Motorboot herumfahren möchten, können Sie die Fahrt einfach auf einem Fahrrad fortsetzen. Dank der zahlreichen Radwege rund um den See, ist der Ort hierfür bestens geeignet. Mit 27 Kilometer Länge können Sie aber natürlich auch auf dem Motorboot eine Menge entdecken.