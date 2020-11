Niederlande:

Einschneidende Eingriffe ins Ijsselmeer

Windenergie- und Sonnenkollektoren-Parks, Sandgewinnungsgebiete, Ausbau der Berufsfischerei, Schilf- und Moorflächen, Untiefen, auf denen sich Wasserpflanzen ausbreiten können, Naturschutzinseln und andere zahlreiche industrielle Zukunftspläne, mit denen die niederländische Regierung in das Ijsselmeer eingreifen will, haben den Wassersportverband, die Organisation „Blauwe Hart Natuurlijk“, die Bevölkerung und die Betreiber von 37 Yachthäfen an Ijsselmeer und Wattenmeer auf den Plan gerufen.