Elbe-Weser-Kanal in dieser Saison wieder befahrbar

Bauliche Verbesserungen

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Gewässerschutz (NLWKN) erwartet die Eröffnung mit Blick auf den aktuellen Baufortschritt der Hadelner Kanalschleuse in Otterndorf im Mai bis Juni 2022. Mit dem Neubau verbessert sich auch die Gesamtsituation für die Sportskipper. So hat sich die Durchfahrtshöhe von 2,7 Meter auf 2,8 Meter erhöht, da auch die Eisenbahnbrücke an der Schleuse neu gebaut wurde. Die neue Schleuse Otterndorf arbeitet zudem jetzt von der Tide unabhängig, sodass jederzeit geschleust werden kann. Auch den gefürchteten engen Deichtunnel gibt es nicht mehr und in Ottendorf wurde im Oberwasser der Schleuse ein neuer Bootsanleger mit Stromanschluss gebaut.

DMYV-Mitglieder fahren gratis

Eine wichtige Neuerung ist auch die Entrichtung der Schleusengebühren für Mitglieder des DMYV an diesem Kanal, die ab 1. April 2022 vom Deutschen Motoryachtverband abgewickelt wird. Einzelmitglieder in einem DMYV-Mitgliedsverein sind ab dieser Saison von den Gebühren des Elbe-Weser-Kanals befreit. Hier übernimmt der Deutsche Motoryachtverband die Gebühren für seine Mitglieder. Die Mitgliedschaft und damit die Gebührenbefreiung wird anhand einer speziellen Flagge gekennzeichnet, die die Mitgliedsvereine für ihre Einzelmitglieder ab dem 1. März 2022 online beim DMYV bestellen können. Hierfür wird lediglich eine kleine Bearbeitungsgebühr fällig und die Flagge ist für jeweils zwei Jahre gültig. Über den genauen Bestellvorgang informiert der DMYV zeitnah auf seiner Website sowie in einem Anschreiben an seine Mitgliedsvereine.